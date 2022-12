Ana María Aldón ha accedido a someterse a la hipnosis para hacer una regresión a sus pasado. Será este fin de semana cuando veamos a la expareja de José Ortega Cano ponerse en manos de Jorge Astyaro, experto en la materia, para indagar en algunos momentos de su vida. Un gesto muy valiente para el cual ha tenido que someterse a pruebas previas. Todas ellas han salido bien, así que muy pronto la veremos afrontando sus miedos y sus fobias del pasado delante de las cámaras.

Dicen que a regresión tiene distintas funciones: desde recuperar recuerdos perdidos en la memoria a superar temores que a los que no somos capaces de hacer frente de manera racional. «Usaremos la técnica de la regresión para que ella explore de ciertas cosas de su pasado», destaca Astyraro. «Hay que entender también que las regresiones no son un reflejo exacto de lo que vivió la persona, pero se puede utilizar para utilizar reconciliar algunos recuerdos o algunas situaciones que ha vivido para que no le afecten en el presente. Tenemos que primero probar con Ana María si va a responder bien a la la hipnosis, para ello tenemos que hacer algunas pruebas de sugestionabilidad, de imaginación o de concentración porque yo no quiero que ella siga el rollo o haga un paripé».

Emma García y Marisa Martín Blázquez comparten sus experiencias con la hipnosis con Ana María Aldón

En las imágenes que se han emitido en ‘Fiesta’ se ve cómo Ana María Aldón se entrega por completo en las sesiones previas con Astyraro para «sentir cómo se relajan sus brazos y como si todo su cuerpo se relajara de la tensión». Ella ha confesado sentir un gran alivio después de estas pruebas a las que se ha sometido con el experto. «¡Qué fuerte!», ha confesado la propia Ana María al ver las impactantes imágenes de sus sesiones previas a la hipnosis. «Eso me ha dejado muy relajada». Ella nunca ha experimentado una experiencia así, pero ha visto a otra persona que la ha vivido: «Lo he visto personalmente y sé que es posible». Incluso ha admitido que está dispuesta a encarar el dolor si con ello aliviará alguna de sus penas del pasado: «Si con cosas que me sirven para sanar, que me hagan el daño que haga falta».

Marisa Martín Blázquez, sentada al lado de Aldón en el plató de ‘Fiesta’, ha contado que ella se sometió a una sesión de hipnosis cuando trabajaba en ‘A tu lado’. En su caso, la ayudó para superar una fobia. «Vino un psicólogo que se dedica a la hipnosis y efectivamente, primero te tienen que hacer una prueba para ver si eres receptiva porque hay gente que no puede hacerlo. Tienes que dejarte guiar. La verdad es que fue una experiencia muy impactante. Lo mío fue para curar una fobia que tenía. No sé si os acordáis, que me caí de tres y pico de metros de altura por unas escaleras. Estuve seis meses con un corsé ortopédico. Le cogí una fobia las escaleras terrible. Salí subiendo y bajando escaleras. Fue una cosa muy impactante, pero tienes que dejarte llevar». Emma García, por su parte, ha revelado que ella también se sometió a una hipnosis consciente, sin embargo no tiene guarda un recuerdo de la experiencia que vivió en su regresión: «Yo no vuelvo a repetir esta historia».