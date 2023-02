Ana María Aldón muestra el salón de su nueva casa

Después de un 2022 complicado, Ana María Aldón ha iniciado este 2023 con muchas novedades en su vida. Divorciada oficialmente de José Ortega Cano, la diseñadora se ha mudado a una nueva casa en la localidad de El Casar, Guadalajara. Un hogar que ha decorado ella misma con mucho mimo. Te mostramos cómo es el salón de la vivienda.

Gracias a la conexión que la andaluza ha realizado con el programa 'Fiesta', hemos podido observar cómo ha decorado su hogar. Ella ya había señalado con anterioridad que ha dotado a la vivienda de su seña de identidad. "Tiene un estilo contemporáneo. No es totalmente actual, pero sí contemporánea". En el salón de la propiedad destacan los tonos neutros con un cómodo y gran sofá en color gris perla con cortinas a tono. Los muebles los ha elegido en blanco. La estancia es amplia y dispone de una chimenea, también es muy luminosa gracias a un gran ventanal. Además, ha querido dotar a la estancia de un toque verde con una gran palmera que ha situado en la zona del comedor.

La nueva casa de Ana María Aldón

Esta nueva casa que la diseñadora acaba de estrenar está situada a tan solo 55 kilómetros de la capital. En ella tiene fijada la residencia su hijo pequeño, José María, fruto de su matrimonio con Ortega Cano. Ana María Aldón ha señalado que el torero está invitado a conocer su hogar. Una visita que realizará próximamente. Se trata de una vivienda unifamiliar con dos terrazas ubicada en una pequeña urbanización que cuenta con zonas comunes, entre las que destacan la piscina y la pista de pádel.

El pasado 19 de enero, Ana María Aldon firmó el divorcio. "No he sentido ni dolor, ni liberación. He sentido que era el último paso que había que dar y ya está", aseguraba entonces. Ha comenzado una vida alejada del diestro después de diez años de relación. La pareja se conoció durante una visita casual que la de Sanlúcar de Barramedia hizo a la finca Yerbabuena en el año 2012. El flechazo fue inmediato por parte del torero. Se dieron el "sí, quiero" en septiembre de 2018 y a principios de 2022 atravesaron una sonada crisis matrimonial que no supieron remontar. Un tiempo complicado para ella quien se apartó durante el verano de los focos de la televisión.