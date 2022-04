Este martes, Ana María Aldón ha respondido a las recientes declaraciones de su marido sobre la depresión de padeció años atrás. La diseñadora se siente molesta por las palabras que pronunció José Ortega Cano en ‘Viva la vida‘, en las que hacía alusión a la medicación que tomaba antaño para paliar sus problemas emocionales. La diseñadora ha reconocido que este detalle no le gustó nada. Las declaraciones de su marido sobre su supuesta falta de medicación no le han sentado bien: «La verdad, me molestó un poquito. Porque yo no tomo medicación desde hace dos años, no viene a cuento».

«No quiero caerme, no me lo puedo permitir»

«Anímicamente voy tirando, voy sacando fuerzas porque no quiero caerme, no me lo puedo permitir», ha confesado la colaboradora. Su relación con el torero sigue en pie y ambos están luchando para salir del bache en el que se encontraban.

se le ha preguntado por el que, sin duda, es uno de los temas más importantes para ellos en estos días, la llamada de Ortega Cano a ‘Viva la vida’: «Jamás le he puesto en la tesitura de llamar para que se posicione, nunca le pediría eso», aclara. No se pierda el vídeo para escuchar sus palabras en relación a su situación de pareja.

A Ana María se le ha preguntado también si el diestro habría tomado la decisión de realizar esa llamada el domingo por la tarde tras haberla visto desolada en una habitación, tal y como ha revelado Kiko Matamoros, pero ella niega que fuera así: «Yo no estaba con mi marido. Hubo de todo, hubo momentos de más malestar, pero él no me vio de ninguna manera«. Lo que tiene claro es que por mucho que digan los demás de su idilio con el de Cartagena., ni ella ni su marido contemplan la posibilidad de separarse. El divorcio no es una opción: «No, no sé de qué manera decirlo«. José Ortega Cano se desmarca de su familia y saca las garras por Ana María Aldón

Ortega Cano desvela cuánto cobra por trabajar al servicio de Isabel Díaz Ayuso Ana María Aldón ha explicado también en qué consiste el injerto de cejas al que se ha sometido Ortega Cano para mejorar su aspecto. «Él no tiene ningún retoque en la cara. Se ha puesto cejas. Él llevaba tiempo queriendo hacerlo y lo ha hecho. Quitan el pelito de detrás para ponerlo delante, pero no se ha hecho nada en el cuello«, ha detallado. «Yo lo aconsejo a que se haga lo que quiera hacerse, todo lo que sea beneficioso para él y que él se vea bien, lo apoyo en todo. Que esté activo y como está ahora mismo. Me gusta como está ahora mismo. Lo veo activo. Nos llamamos mucho. Estamos muy bien. La verdad es que lo está currando. Lo hacemos los dos, es mutuo».

Te interesará saber...