Tanto Gloria Camila Ortega como Rocío Flores se han convertido en dos de los rostros más habituales en los programas de Telecinco. La primera de ellas colabora en ‘Ya son las ocho’, mientras que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco la podemos ver en ‘El programa de AR’ y recientemente en ‘Ya son las ocho’. Mucho se ha hablado del trabajo de ambos. Ahora es Lucía Pariente quien habla de ellas. La madre de Alba Carrillo, que la vimos por última vez hace tres meses, regresa y lo hace por la puerta grande: cargando contra todos y todas. Pero, sin lugar a dudas son las dos jóvenes influencers quienes se llevan la peor parte. Ambas ahora han cobrado protagonismo por sus conflictos familiares Pero, ¿qué ha dicho Lucía sobre ellas?

La madre de Alba Carrillo habla sobre Gloria Camila tras sus fuertes enfrentamientos

En una entrevista en ‘Outdoor’, de Telecinco, Lucía Pariente ha hablado sobre Gloria Camila, con quien coincidió en ‘Supervivientes‘ y tuvieron varios enfrentamientos. Según la madre de Alba Carrillo, la joven «es una chica que deja mucho que desear», comienza diciendo. «Gloria Camila era un potro desbocado carente de educación y respeto. Ella creía que el mundo era suyo. Ahora intenta ir de fina y culta pero tiene de ambas lo que yo de ladrillo. Intenta ser alguien que no es», continúa diciendo sobre la hija del diestro. Para Lucía Pariente, «todo el mundo tiene derecho a trabajar pero no compro nada de lo que dice. Lo que tiene que hacer es llamar a su hermana o dejar de hablar con ella. No puedes ganarte el pan hablando de personas que tú no quieres ni respetas», sentencia.

Lucía Pariente no entiende a qué se debe el comportamiento de Gloria Camila con su hermana, Rocío Carrasco. «No sé mucho de lo que ha ocurrido entre ellas pero tengo claro que hay algo que no le ha gustado a Rocío Carrasco y como Gloria Camila no quería entrar en razón cada una siguió su camino por separado», ha comenzado explicando. No ha querido desaprovechar la oportunidad para lanzar, también, un dardazo contra Rocío Flores: «Además, ella y Rocío Flores son de la misma edad y son muy parecidas ya que son bastante sibilinas las dos. Estoy convencida de que independientemente del motivo que sea, Rocío Carrasco tiene razón».

Lucía Pariente también se pronuncia sobre Rocío Flores

De todos es sabido que Alba Carrillo y Rocío Carrasco mantienen una excelente relación desde que ambas coincidieran en ‘Amigas y conocidas’. Desde entonces, ambas se volvieron en íntimas. De hecho, la maniquí se convirtió en una de las mayores defensoras de Rociíto durante la emisión de la docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Lucía Pariente habla de la hija de Carrasco: «Rocío Flores la cuide bastante por respeto a su madre. Si algún día no me hablase con mi hija no me gustaría que nadie aprovechara la ocasión para tratarla mal. Eso sí, en alguna ocasión tuve que pararle los pies porque aunque era una chica de 23 años actuaba como una de 50″, ha dicho.

«A ella no le importaba levantar la voz ni pisar tus argumentos por eso le dije que tenía los mismos defectos que su padre. La razón no se puede imponer, se tiene o no se tiene», ha continuado explicando. Además, ha querido hacer hincapié en un curioso gesto de la joven influencer: «Lo que sí quiero decir es que Rocío Flores tenía una actitud cuando no estaba su padre delante y otra cuando sí», ha revelado. Según Lucía Pariente, ella y Rocío Flores no han tenido ningún enfrentamiento.

Las bonitas palabras hacia su hija

Lucía Pariente también ha querido aprovechar la oportunidad para dedicarle unas bonitas palabras a su hija, Alba Carrillo. Y es que la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ está muy orgullosa de ella. «Siempre digo que me gustaría ser tan buena como Alba. Es una versión mejorada de mí. Lo que más me gusta de ella es la capacidad que tiene para defender lo suyo, sus principios y sus ideales sea cual sea la opinión del resto. Es una mujer empoderada y con un corazón enorme. Odia la traición y su bondad le ha hecho tocar el infierno emocional pero con el tiempo ha aprendido que lo mejor es la indiferencia hacia ese tipo de actitudes», ha dicho

