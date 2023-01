Ana María Aldón: "Estoy divorciada desde hace diez días"

Oficialmente divorciada de José Ortega Cano, Ana María Aldón ha reaparecido en televisión. La expareja firmó el divorcio hace diez días, concretamente el pasado 19 de enero, pero la información saltó una semana después. Te contamos todos los detalles.

"Estoy divorciada desde hace diez días", confirmaba la diseñadora en 'Fiesta'. También reconocía que todo el proceso lo había vivido en la más estricta intimidad. "Ni siquiera mi familia ni mi hija sabe que he firmado el divorcio. Se entera todo el mundo por Paloma García Pelayo". Ha negado haber sido la persona que ha filtrado la información a la citada periodista quien dio la noticia en 'El programa de Ana Rosa'. "Yo aluciné cuando llegué al juzgado y no había prensa. No podía dar crédito cuando aparqué el coche e iba al juzgado y no había nadie. No puede ser".

Ana María Aldón se sincera

Después de una etapa especialmente complicada, Ana María Aldón comienza una nueva vida lejos de Ortega Cano y lo hace en la localidad de El Casar, Guadalajara. "No he sentido ni dolor, ni liberación. He sentido que era el último paso que había que dar y ya está". La andaluza dejaba claro que en el convenio regulador no ha solicitado nada para ella, tan solo para su hijo. "No he querido quedarme en la casa. No hay mucho más que escudriñar".

La colaboradora se ha mostrado rotunda ante sus compañeros y ha negado en distintas ocasiones haber filtrado la noticia. Algo que ha despertado muchos comentarios y críticas. "No he ganado nunca dinero vendiendo información a espaldas de nada. Cuando he dado una entrevista la he dado dando la cara. Me han acusado de haber dado información, pero no lo he hecho nunca".

Ana María Aldón y José Ortega Cano se han divorciado después de diez años de relación y un hijo en común, José María. La pareja se conoció durante una visita casual de la andaluza a la finca Yerbabuena en 2012. El flechazo fue inmediato por parte del torero y ella se quedó embarazada a los pocos meses de conocerse. Se dieron el "sí, quiero" en septiembre de 2018 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. A principios de 2022 atravesaron una fuerte crisis sentimental que supuso el principio del fin.