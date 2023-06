Ana María Aldón confirma que tiene novio: "Me siento la mujer de su vida"

A principios de junio, antes de viajar a Honduras como fantasma del pasado, Ana María Aldón reconocía que estaba de nuevo ilusionada. La colaboradora de televisión no daba más detalles y tan solo se conformaba con disfrutar del momento. La diseñadora está feliz y ha querido confirmar que tiene una nueva pareja. No le ha puesto nombre y apellido, pero sí lo ha descrito como una persona inteligente, cariñoso y deportista. "Me siento la mujer de su vida", sentenciaba.

Estaba ilusionada, pero no quería ponerle etiquetas. Ahora, Ana María Aldón confirma que tiene una nueva pareja. Llevan poco tiempo y va consolidándose poco a poco hasta el punto que su familia ya lo conoce. "Llevamos poco tiempo, pero lo suficiente para saber que me hace muy feliz", indica la diseñadora con una sonrisa de oreja a oreja. De la misma manera, aunque no ha querido ponerle nombre y apellido, lo ha descrito como un hombre "muy guapo" que tiene para ella "la edad perfecta". "Tiene poco más de 50 años, es un poco más alto que yo, nos hemos dicho muchas cosas, tiene los ojos azules, nombre compuesto, es muy español, deportista, guapo e inteligente. Vive en Madrid, pero no es de aquí", admite.

Se conocieron en una mañana, él no sabía quién era y ya han hecho un viaje juntos. Ana María Aldón está muy feliz y reconocía que cuando le emparejaban con el cantante de bachata José Miguel ella ya estaba conociendo a su nueva pareja. Está en una buena etapa y tiene muy claro que quiere disfrutar de este nuevo capítulo de su vida con él: "Me siento la mujer de su vida. Me hace sentir que soy su prioridad". Esta buena noticia llega casi un año después de que José Ortega Cano y Ana María Aldón protagonizasen fuertes desencuentros en los platós de televisión. En su momento, antes de viajar nuevamente a Honduras, Ana María Aldón dejaba las puertas abiertas a la posibilidad de pasar por el altar. "Si encuentro al amor de mi vida y me lo pide, por supuesto que me caso".

Ana María Aldón firmó el divorcio con José Ortega Cano en enero

Seis meses después de firmar, finalmente, el divorcio con José Ortega Cano, Ana Maria Aldón ha rehecho su vida y lo hace dándole una nueva oportunidad al amor. Aunque en un principio cerró las puertas a ilusionarse debido a las continuas idas y venidas con el padre de su hijo pequeño, ahora quiere aprovechar cada segundo de su vida. Ya dejaba caer que quería ilusionarse de nuevo al hablar del nuevo novio de su hija, con el que se deshacía en halagos. Ahora, ve la vida de otro color y sigue manteniendo una relación cordial con el diestro.