Ana María Aldón y José Ortega Cano han vivido su particular drama familiar durante estas simbólicas fechas después de que la colaboradora de ‘Viva la vida’ acudiera a Urgencias con su hijo José María después de que este tuviera 39,5 grados de fiebre. Después de varias horas de espera, la mujer del diestro ha confirmado en el programa de Telecinco que su pequeño ha dado positivo en Covid-19 y por ello permanecerán aislados en su casa.

A través de sus redes sociales, Ana María Aldón ha ido informando en todo momento del último parte de salud de su hijo José María. Tras haber dado positivo en coronavirus, la diseñadora de moda reconocía que tenía claro que se había contagiado en el colegio. «Los síntomas han sido fiebre, mucho dolor de garganta. Estaba vigilándole continuamente si eran placas y en ningún momento. Ya no tiene fiebre, ni destemplanza ni nada, remitió pronto», explicaba en sus historias de Instagram.

De la misma forma, se ha lamentado por no poder estar junto a su madre para darle la bienvenida a 2022 en su casa de Cádiz y se ha mostrado muy triste por volver a pasar por la misma situación que el año pasado. «Nos ocurrió lo mismo, cuando estuvimos allí teníamos Covid. Estoy deseando estar con ella unos días», decía compungida, a la par que agradecida por el cariño y el calor que le brindan sus seguidores. Poco después, durante su intervención en ‘Viva la vida’, la mujer de José Ortega Cano ha empezado a experimentar dolores de cabeza, garganta y congestión y ha especificado que su PCR dio negativa hace dos días, aunque no descarta que también se haya podido contagiar.

Poco antes de que se sentaran a cenar en familia por Nochebuena, Ana María Aldón acudía a Urgencias con su hijo, José María, después de que este se encontrara mal debido a la fiebre. «Con la ilusión que tenía de que esta noche viene Papá Noel… Y al final, nos vemos la noche de Nochebuena en el hospital con 39,5º«, escribía la diseñadora junto a una imagen en la que aparecen madre e hijo en la sala de espera de un centro hospitalario.

Aislados en Nochebuena

Ana María Aldón intentó quitarle hierro al asunto y no dudó en bromear con la situación y su plan para Nochebuena asegurando que se había intentado arreglar para poder pasar un bonito momento junto a su hijo mientras que permanecían aislados a la espera de los resultados. «Me he arreglado, pero nada más lejos de la realidad… Estoy con las zapatillas de andar por casa», comentaba entre risas.

Los que sí pudieron pasar la Nochebuena juntos fueron José Ortega Cano y Gloria Camila. La joven no dudó en compartir algunos de los momentos que vivió junto a su padre a través de las redes sociales y dejó patente la buena relación que existía entre padre e hija.