«Habemus casa», ha confirmado Ana María Aldón. Tras anunciar su divorcio de José Ortega Cano, la diseñadora comienza un destacado capítulo de su vida. La nueva vivienda que ha encontrado se sitúa en un radio de 20 kilómetro alrededor del colegio de su hijo pequeño, José María, y está cerca de la casa del torero. La andaluza ha subrayado que no tardará mucho tiempo en hacer la mudanza para instalarse en su nuevo hogar. «Tengo que hacer algunos trámites y algunas cosas, pero no tardaré en irme».

Respecto a los términos económicos del divorcio, Ana María Aldón ha hablado alto y claro durante su intervención en el programa ‘Fiesta‘. «Mi marido no me va a pagar ningún alquiler. No exijo absolutamente nada. Me buscaré la vida como lo he hecho siempre». La andaluza arranca con fuerza su nueva vida y su auténtica prioridad es su hijo pequeño.

El divorcio de Ana María Aldón

Fue el pasado 22 de octubre cuando la diseñadora anunció que se divorciaba del torero después de meses de crisis sentimental. «Cuando empezamos a hablar del divorcio hubo mucho afecto. Lo hemos podido hacer con cariño, tampoco hay necesidad de darle valor a lo material. El niño es lo más importante. No hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño. No podría tener un padre mejor. Tenemos algo por lo que luchar y algo por lo que vamos a seguir y nos vamos a reunir. Nos van a ver juntos siempre que mi hijo lo necesite», señalaba. Mientras que insistía que existe una gran cordialidad por ambas partes. «Ahora es el momento de hacerlo y no cuando las cosas están en caliente».