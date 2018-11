14 Ana Boyer tiene que aparcar su frenético ritmo de vida

La hija de Isabel Preysler cumplirá el próximo 18 de abril 30 años, un cumpleaños muy especial, ya que podría ser el primero como madre o el último como embarazada. Todo depende de la fecha en la que nazca el bebé. Pues bien, desde que empezara a salir con el tenista español, Ana Boyer se ha recorrido medio mundo junto a él. Unos viajes que ya han sido considerados como la “eterna luna de miel”.

Todo hace indicar que Ana Boyer desea seguir llevando el mismo ritmo de vida que ha llevado hasta ahora. Eso sí, no lo tendrá tan fácil como ahora, dado que en la recta final del embarazo no podrá subirse a un avión y tampoco nada más dar a luz. Tendrá que bajar el ritmo y decidir la ciudad en la que nacerá su primer retoño. No podrá viajar y tendrá que elegir entre Madrid o Doha. La capital española podría ser el lugar más idóneo para pasar los últimos meses, ya que es donde se encuentra su madre y su ayuda será inestimable.