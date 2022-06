Un año después de su ruptura Amelia Bono y Manuel Martos se han dado una segunda oportunidad. Entonces, a finales del mes de junio de 2021, confirmaron que habían puesto fin a su historia de amor tras 13 años casados. Doce meses después se han reconciliado y lo cierto es que no pueden estar más felices. Así lo han confirmado los protagonistas, quienes han contando delante de los micrófonos de Europa Press que están contentos y que vuelven con el hombre y mujer de sus vidas. Sonrientes y sin poder esconder la felicidad que ahora les inunda, dan sus primeras declaraciones en los vídeos que te ofrecemos en este artículo. Será el próximo 27 de junio cuando cumplan 14 años de casados, una fecha que celebrarán de un modo muy distinto al pasado año.

Vídeo: Europa Press

Tienen cuatro hijos en común y desde su separación han presumido de tener una excelente relación. Dos exs bien avenidos que incluso vivieron durante varios meses en la misma casa, que compartieron techo, a pesar de todo, ya que «siempre iban a ser una familia». Aunque ella sí intentó rehacer su vida, la relación no cuajó y ambos se han acercado de nuevo, retomando su matrimonio de nuevo. De momento, en sus redes sociales no han comentado nada acerca de su nuevo momento sentimental, pero no han tenido reparo alguno al confirmarlo a los periodistas. Amelia Bono y Manuel Martos dan un nuevo giro a la historia, uniendo de nuevo sus caminos tras unos meses distanciados.

Al hacerse pública su separación ambos se pronunciaron y explicaron que siempre permanecería el cariño que se tenían, un sentimiento que de nuevo y sin que nadie lo esperara se ha convertido de nuevo en amor. «Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia feliz. Siempre. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño», escribieron. Ahora vuelven a compartir su vida en común y a dar una nueva oportunidad al amor.

Vídeo: Europa Press

Parece que todo ha quedado en una crisis de pareja y que todo vuelve a marchar bien entre ellos. Se quieren, vuelven a estar felices juntos y es que no han dejado de tener contacto durante todo estos meses. Los planes con ellos y con sus hijos han