Amelia Bono ha compartido muchas fotos de su viaje al paraíso. Ya lleva unos días en Madrid, desde donde deja ver su día a día. Pues bien, en las últimas horas ha recibido un aluvión de mensajes preguntándole si está embarazada de nuevo. Y ella, muy sorprendida, no ha dudado en grabar un vídeo para zanjar con estos rumores y asegura que puede ser que esté más gordita, pero solo eso.

«¿Qué tal familia? Bueno chicas, quería daros los buenos días. Son las 8:15 de la mañana. Me he levantado con muchísimos mensajes, privados y en mi muro… No estoy embarazada ni voy a estarlo, yo ya he cubierto mi cupo, así que…», ha empezado diciendo desde el cuarto de baño de su casa, dejando ver su tripita.

Equipada con ropa de deporte, Amelia ha desvelado que podría haber aumentado de peso: «Me veréis más gordita, ¡qué bien! porque siempre me decís que estoy muy delgada, pero no, no estoy embarazada, así que os mando un beso muy fuerte. Que tengáis un buen día que yo me voy al gym», termina diciendo.

Amelia Bono tranquiliza a sus fans: no está embarazada

Solo hay que echar un vistazo a su última publicación para darse cuenta de todos los mensajes que ha recibido: «¿Y ese embarazo 🤰???😮», «Y con esto y un bizcocho… Embarazo a bordo?????? 🤰🏻🤰🏻🤰🏻», «¿La ropa que llevas nos hace tener una ilusión óptica?😜», «¿¿¿¿¿Bebé a bordo?????🙄🙄🙄🙄», «Qué guapa!!! ¿Estás embarazada? Felicidades si es así ❤️», han escrito algunas de sus seguidoras.

Pero no, la hija de José Bono ha querido dejar claro que no está embarazada y que tampoco lo estará. Su matrimonio con Manuel Martos fue increíble y de esa unión nacieron cuatro hijos, Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime. Para la ‘influencer’ es suficiente, porque ya son familia numerosa.

Ha disfrutado de unas vacaciones sin hijos

Hace unas semanas, Amelia Bono hacías las maletas para disfrutar de unos días de relax y desconexión sin sus hijos al otro lado del mundo. Algunas de las fotos que compartió durante este viajazo podrían haber sido las culpables para que muchos hayan pensado que está embarazada. «Dando un poco de envidia», escribía unas horas después de aterrizar en el paraíso. Hasta allí se fue con un grupo de amigas y su hermana pequeña, Sofía, con la que mantiene una relación estupenda.

Como una buena ‘influencer’ con más de 414.000 seguidores que es, Amelia no paró de compartir todos los momentos que vivió en este lugar. Para ella es un paraíso y así lo demostró en cada una de sus publicaciones. Para disfrutar al máximo estas vacaciones, la hija de José Bono se alojó en un espectacular hotel, desde donde se veían unos amaneceres y unos atardeceres espectaculares. Se trataba del complejo ‘Casa de Campo’, la Romana, que es un resort con hotel y villas. Amelia estaba disfrutando de las comodidades de este hotel de lujo. Tenía una oferta muy amplia de alojamientos con unas impresionantes vistas.

