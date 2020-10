Rocío Carrasco y Fidel Albiac habrían acumulado nuevas deudas económicas, que podrían poner en jaque sus propiedades. Amador Mohedano se pronuncia

Durante los últimos días, Rocío Carrasco ha vuelto a ser noticia después de conocer que Hacienda le reclama a Fidel Albiac más de 150.000 euros por el impago del IRPF del año 2015. Si no se depositara la cantidad de dinero reclamada por Hacienda podría hacer que se embargaran algunas de las propiedades matrimoniales, como es el caso del chalet donde actualmente vive Rocío y Fidel. Ahora, Amador Mohedano se pronuncia sobre este tema y señala directamente a Albiac como la «ruina» de Rocío Carrasco, además de confesar que se ha enterado de las deudas que tiene el matrimonio por la prensa. El tío de Carrasco no da crédito y no entiende cómo Rocío Carrasco ha llegado a acumular esas deudas después de las millonarias herencias que ha recibido.

Amador Mohedano no entiende cómo ha llegado a esa situación su sobrina

El que fuera marido de Rosa Benito no entiende la situación actual de su sobrina. Además, ha señalado directamente a su marido como la gran «ruina» de Rocío Carrasco: «No hay ninguna duda», ha dicho en declaraciones a Europa Press. Además de este tema sobre su sobrina, Amador Mohedano también se pronuncia de otras cuestiones en torno a su familia y su entorno más cercano como es el caso de Antonio David Flores, que está en el punto de mira por las supuestas infidelidades que le habría hecho a Olga Moreno a lo largo de los últimos años y que ahora han visto la luz. Puedes ver todas las declaraciones del hermano de Rocío Jurado, a continuación:

Las últimas informaciones también hablaban de un acercamiento entre Rocío Carrasco y Gloria Camila, que alejaría a la segunda de su sobrina, Rocío Flores, y del padre de esta, Antonio David. Algo que ha desmentido tajantemente el propio Amador Mohedano, que ha asegurado que nada de todo eso es cierto y que todos siguen igual de unidos que siempre.

Ha apoyado públicamente a Antonio David Flores

Tras estas declaraciones, hay que recordar que Amador Mohedano siempre ha demostrado su apoyo al que fuera marido de su sobrina y a la relación que mantiene este con su mujer Olga Flores. De hecho, hace unos días confesaba en ‘Sálvame’ lo siguiente: » «Será verdad alguna cosilla o habrá muchas exageraciones, me imagino. Me jodería mucho que el matrimonio se rompiera. El mío se rompió también por muchas exageraciones y me veo un poco en su lugar. Mi sobrina y mi sobrino David están con ese padre como locos y con Olga, así que entiendo que puedan sufrir muchísimo. Espero que no lleguen a una tragedia».