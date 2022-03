Amador Mohedano está a punto de vivir una de las entrevistas más duras de su vida. Este viernes estará presente en el ‘Deluxe’, donde se sentará otra vez para hablar de todas las polémicas que gira en torno a su familia. Hace apenas unas horas llegaba a la estación de Atocha vestido de riguroso negro, algo que no pasaba desapercibido para el reportero. «Yo siempre de luto», bromeaba.

El que fuera pareja de Rosa Benito ha anunciado que reaparecerá en el plató del programa porque tiene muchas cosas que decir y que si le atacan, tiene que hacerlo: «Bueno, voy a hablar, voy a decir yo mis cosas. Quiero hablar porque a veces hay que defenderse también. Voy a decir mi verdad, como he dicho siempre», ha empezado diciendo, mostrándose muy tranquilo.

No ha dudado en atacar a Rocío Carrasco cuando le han preguntado si ha traído pruebas para demostrar su verdad. «No me ha maltratado nadie, no necesito pruebas», dice rotundo. Lo que no ha querido negar es que le gustaría tener un acercamiento con ella: «Si hay acercamiento con Rocío, yo encantado».

Amador Mohedano no deja títere con cabeza en su reaparición

Vídeo: Europa Press.

A los que también ha dedicado algunos mensajes duros es a la familia no mediática. Así se refería Rocío a la familia que ha estado a su lado todos estos años y a los que no se conoce porque no han salido en televisión: «La familia no mediática no se le ve ni por Chipiona. Si nosotros somos mediáticos, pues no pasa nada. Hay familias que no tienen roce con familiares. Me parece mentira el apoyo que ha dado la familia no mediática a Rocío», contesta sin pelos en la lengua.

Como no podía ser de otra manera, le han preguntado por Rosa Benito, que podría haber encontrado el amor otra vez. «Soltera está, puede hacer lo que quiera, pero de Rosa no voy a decir nada, es la madre de mis hijos. Le deseo lo mejor a Rosa», dice sin querer añadir nada más. Lo que sí ha querido es bromear sobre su estado: «Voy a tener que ir a ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y ponerme de tronista».

Se ha pronunciado sobre el tema de la semana

Aunque la mayor parte de sus declaraciones han sido ataques, Amador Mohedano ha dedicado unas bonitas palabras a Ortega Cano y Ana María Aldón, que llevan semanas siendo protagonistas de la actualidad por culpa de una crisis en su matrimonio. Amador mantiene una increíble relación con ambos y ha querido desearles lo mejor: «Yo los veo bien y enamorados a Ortega Cano y a Ana María Aldón. La sombra de Rocío Jurado es muy larga, Ana María tiene sus razones. Apoyo a los dos, al matrimonio», dice.

