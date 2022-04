Almudena Cid está viviendo una de las etapas más duras de su vida. Después de 15 años junto a Christian Gálvez, la ya expareja ha tomado caminos diferentes. Rompieron el 23 de noviembre del pasado año y han sido meses duros. La exgimnasta profesional ha estado semanas en búsqueda de una nueva casa, un hogar que ya ha encontrado y al que ha hecho la mudanza hace apenas unas horas. Almudena ha confiado en una empresa de mudanzas para llevar sus enseres personales hasta su ático.

Tras su separación, que cogió a muchos por sorpresa, la pareja ya hace vida por separado. Era una de las parejas más consolidadas de nuestro país. En esta ocasión fue la exgimnasta la que supervisó en primera persona el trabajo de los operarios de mudanzas que se encargaron de trasladar las cajas con todas las pertenencias de la actriz desde el camión hasta el que será su nuevo domicilio de soltera. La que fuera mujer de Christian Gálvez se decantó por unos vaqueros anchos, una camiseta de mangas largas en color negro y unas deportivas. Estuvo sola controlando las labores de los operarios, ya que esta vez no pudo contar con la ayuda de sus padres, que están siendo su refugio en estos momentos tan complicados. Almudena Cid ya ha hecho la mudanza a su nueva casa

Una vez en su nuevo hogar, Almudena Cid no dudó en ayudar a meter en su casa sus enseres. Aunque no se le vio mucho y que prefería no cargar mucho peso, la exgimnasta no dudó en llevar la tabla de la plancha hasta el interior de su casa. Para este día de lo más atareado, Almudena eligió un look cómodo.

Ayudó a introducir en casa algunas de sus pertenencias

Tal y como publicó SEMANA en exclusiva el pasado mes de marzo, Almudena Cid ya había encontrado un nuevo hogar y estuvo en esa ocasión llevando algunos enseres a su nueva casa. Almudena acudió al domicilio en el que vivía con Christian Gálvez para recoger sus enseres personales y llevárselos a su nuevo hogar. Almudena tuvo que pasar por el duro trance de tener que entrar en la casa en la que ha estado viviendo tantos años. La gimnasta profesional cogió el toro por los cuernos y se atrevió a acercarse hasta el domicilio para recoger con la ayuda de una empresa de mudanza sus enseres y muebles que tenía en la casa que compartía con Christian. Lo hacía cabizbaja y triste.

Una empresa de mudanza lleva más enseres a su nueva casa

Vídeo: Europa Press.

Ahora Almudena Cid empieza una nueva etapa, mucho más recuperada. Así lo ha asegurado en una revista. «He estado un tiempo sobreviviendo y ahora estoy viviendo. ¡Disfrutar es ahora el siguiente paso!». La actriz ha logrado dar ese paso gracias al teatro, el cual ha resultado ser su mejor medicina, de hecho, ella habla de la interpretación como una fuerza «sanadora» y su mejor terapia. «Había frases que me hacían tener la paciencia que necesitaba como ‘Es que se acabó el amor’. Entiendes que eso es una consecuencia, no la causa (…) Comprendes que se necesita tiempo para aclarar las cosas», asegura Almudena en ‘In Style’.

Habla de la obra ‘Una historia de amor’, la cual se estrenó pocos días después de que su relación con Christian Gálvez saltara por los aires. «Estrenamos el 1 de diciembre, coincidiendo con mi ruptura y para mí el tener un compromiso firme con compañeros, con un contrato y conmigo misma me ha ayudado a aceptar que la vida sigue y que no merece la pena ser parada. Me ha hecho entender muchísimas cosas sobre mí y en general sobre todo», explica Almudena Cid. Precisamente este campo que tanto le ha aportado a nivel profesional y personal, ha valido también a Almudena para empatizar todavía más con el resto, aunque no siempre haya salido ganando con ello.

Te interesará saber...