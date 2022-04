Almudena Cid por fin ha encontrado un hogar. Unos muros en los que comenzar nuevos recuerdos, en los que solo haya presente y futuro. De hecho, la actriz fue captada por las cámaras llevando algunas de sus pertenencias a su nueva casa, una vivienda situada a las afueras de Madrid de la que apenas se conocían detalles. SEMANA publica ahora en exclusiva el lugar elegido por Almudena, fotos de su interior, así como otros datos desconocidos hasta ahora. Y, aunque todavía queda mucho por decorar, la gimnasta olímpica empieza a sentir que está donde debe estar tras unos meses muy duros.

Su casa es un dúplex que está situada en Móstoles, la ciudad en la que, por cierto, se crio su ex, Christian Gálvez. Con 76 metros cuadrados y dos alturas, Almudena Cid solo dispone de una habitación con gran almacenaje, un baño, un amplio salón con cocina americana y una terraza en la que podrá disfrutar del buen tiempo. Por otro lado, goza de zonas comunes como un gimnasio muy equipado, una plaza de garaje o conserje, entre otras, aspectos que sin duda le han ayudado a decidirse.

Estas propiedades están a la venta por 120.000 euros y son de obra nueva, siendo el piso piloto el que permite hacerte una idea de las dimensiones de la casa que ya habita Almudena Cid. Allí sus vecinos ya ven a la intérprete, quien muy pizpireta e ilusionada ha empezado una nueva etapa vital. La ex de Christian Gálvez ya reside en este espacio abierto con estética vanguardista y, sobre todo, mucha luminosidad, uno de los aspectos que más han enamorado a la deportista. Junto a su familia y amigos ha encontrado los muebles que ocupen cada una de sus estancias, tal y como ella mostraba con mucho humor en sus redes sociales.

Para Almudena no fue fácil despedirse de la casa en la que Christian Gálvez y ella vivieron sus últimos años, pero tocaba cerrar etapa y comenzar de cero en otro punto del mapa. Ahora está afincada en un ático de un edificio moderno, donde hay suelos de tarima flotante y donde ya hay una preinstalación de aire acondicionado, lo que hará más económico si Almudena finalmente se decide a instalarlo. Nada que ver con el chalet en el que vivió junto a Chistian en Boadilla del Monte, un espectacular chalet que reformaron semanas antes de su separación.

Allí Almudena está pasando página y está empezando a disfrutar. Fue hace tan solo unos días cuando la gimnasta concedió una entrevista en la que, por primera vez, hablaba con todo detalle sobre el dolor que había sentido al romper su matrimonio con el presentador. «He estado un tiempo sobreviviendo y ahora estoy viviendo. ¡Disfrutar es ahora el siguiente paso! (…) Estrenamos el 1 de diciembre, coincidiendo con mi ruptura y para mí el tener un compromiso firme con compañeros, con un contrato y conmigo misma me ha ayudado a aceptar que la vida sigue y que no merece la pena ser parada», dijo en InStyle, donde habló también sobre lo sanador que había sido para ella el teatro.

Cabe recordar que su punto y final con Christian Gálvez le pilló por sorpresa. Un familiar directo de Almudena Cid nos contó que todos estaban sorprendidos y es que meses después salió a la luz que el locutor de radio había rehecho su vida con Patricia Pardo, de la que se declara profundamente enamorado: «Todos los que la queremos estamos sorprendidos. Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué».

Te interesará saber...