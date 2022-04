Almudena Cid ha comenzado su nueva vida en unas cuatro paredes que no le recuerdan, y nada, a Christian Gálvez. Hace unos días veíamos a la ex gimnasta haciendo la mudanza y portando algunas cajas a su nuevo domicilio. Ahora abre las puertas de su nuevo loft, que ya desveló en exclusiva SEMANA, y nos muestra algunos detalles de su decoración. Poco a poco va consiguiendo que esa vivienda aséptica, como viene siendo todas las casas vacías, y que en un principio no sentía suya, se vaya sintiendo mucho más cómoda y la está decorando a su gusto. Almudena Cid ha optado por un dúplex que está situado en Móstoles.

Almudena Cid nos cuela en su salón, perfectamente decorado

Esta vivienda, que ahora ha mostrado por primera vez en redes sociales, cuenta con 76 metros cuadrados y dos alturas. Son varias estancias dispuestas a lo largo de ese espacio: un dormitorio con gran almacenaje, un baño, un amplio salón con cocina americana y una terraza en la que podrá disfrutar del buen tiempo, que ya está a la vuelta de la esquina. Este dúplex forma parte de una exclusiva urbanización por lo que la ex gimnasta puede disfrutar de las zonas comunes como un gimnasio muy equipado, una plaza de garaje o conserje, entre otras comodidades. Aspectos que sin duda le han ayudado a decidirse.

Tras su mudanza, Almudena Cid ha vaciado sus maletas y sus cajas disponiendo de sus cosas por lo que se ha convertido en su nuevo hogar, el refugio. La primera zona que ha elegido compartir con sus seguidores ha sido su salón de estilo nórdico y decorado con mucho gusto. Ha sido haciendo una acción publicitaria cuando hemos podido ser testigos de todos los detalles de esta estancia donde la ex de Christian Gálvez disfruta de su tiempo libre y pasa mucho tiempo en ella.

La ex gimnasta ha elegido un sofá en color azul cielo, tal y como ella misma ha mostrado. Encima de este mueble hay dispuesta una enorme lámpara, perfecta para las largas jornadas de lectura de Almudena Cid. Y es que la también actriz es una gran fanática de los libros y la lectura, por lo que seguramente pasará mucho tiempo sobre este sofá tomando un café y con un buen libro que leer. Colocada estratégicamente tiene una mantita envolvente en color marrón, que ahora después veréis que bien combina con el resto de elementos del nuevo salón de Almudena.

Almudena Cid optó por una vivienda con suelos de madera, que hace la vivienda mucho más acogedora y aportar mucha calidez. La ex gimnasta ha encontrado en este dúplex su refugio en estos momentos tan delicados que está atravesando y que, poco a poco, va sobrellevando con mayor optimismo.

