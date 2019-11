8 Sus cuatro básicos para el maquillaje de la Universidad

«No me gusta ir muy maquillada siempre. Desde que he descubierto la protección con color, para las mañanas está súper bien, porque no te pones una base, que a mí se me hace como muy pesada para todo el día. Soy muy exagerada con el corrector para las ojeras porque yo duermo fatal», sigue explicando.