Alma Cortés Bollo y su madre, Raquel Bollo, mantienen una relación estupenda. Esto es algo que han demostrado siempre a través de las redes sociales. Sin embargo, la colaboradora de televisión no dudó en hacerle saber a su hija que era muy joven para tener un bebé, que todavía le quedaban muchas cosas por hacer.

Aún así, la llegada de su primera nieta ha sido un regalo y no puede estar más feliz. Raquel Bollo no se ha separado de ella durante sus primeras semanas de vida, algo que ahora no puede hacer por culpa de la difícil situación por la que pasamos en nuestro país. Pero ya habrá tiempo de estar juntos cuando todo esto acabe y ya parece que va a ser más pronto que tarde.

Mientras tanto, tenemos la tecnología, que nos permite ponernos en contacto con los nuestros a través de las videollamadas. Esto es algo a lo que recurren mucho Alma Cortés y Raquel Bollo. Y ahora también lo han hecho para poner a prueba su relación y ver quién es más cariñosa, más ordenada… entre otras cosas, en su canal de ‘Mtmad’. Alma Cortés pone a prueba a su madre y parece que ser sinceras les ha costado un enfrentamiento entre ellas.

¿Quién es más cariñosa? La primera pregunta de este tag a ciegas que han hecho madre e hija ya ha provocado la primera pelea entre ambas. Y es que cada una de ellas dice que ellas son las más cariñosas. «Yo, 100%», empieza diciendo Raquel Bollo. A esto, su hija responde: «Es que tú conmigo no eres cariñosa conmigo. Yo soy cariñosa hacia la gente», dice rotunda. «No ves, yo tengo que responder bajo mi punto de vista, y conmigo no eres nada cariñosa», desvela.

¿Quién es más ordenada? En esta pregunta no hay ninguna duda. Y es que ambas han dicho que la más ordenada es la colaboradora de televisión. Parece que con el paso de los años, Raquel Bollo ha sabido ser más organizada y no puede ver nada desordenado, algo que por ahora parece no haber heredado su hija.

Algunas de estas preguntas han creado un conflicto entre ellas, que aunque se llevan bien, parecen no estar de acuerdo en ciertos aspectos. Desde hace unos meses, viven separadas, ya que Alma Cortés tomó la decisión de independizarse unas semanas antes de dar a luz a Jimena. Lo hizo acompañada de su novio, Juan José, pero en todo momento tuvo la ayuda de su madre.

De hecho, Raquel Bollo no se ha separado de ella en ningún momento, y les ha ayudado en todo lo que han tenido que hacer durante los momentos previos a vivir juntos. Mudanza, dejarle algunos muebles para decorar su casa nueva… Además, Raquel no dudó en citar a algunos familiares y a grandes amigos de la joven para prepararle una baby shower.

Madre e hija se conocen muy bien y este es el resultado del tag a ciegas que han hecho en el canal de Alma Cortés Bollo: