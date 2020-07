Estela Grande ha acercado posturas con alguien que en su momento puso en entredicho la fidelidad de Diego Matamoros, lo cual podría cabrearle actualmente.

Parecía imposible, pero ha sucedido. La última publicación de Estela Grande ha desvelado qué persona del pasado de su expareja, Diego Matamoros, ahora está presente, de algún modo, en su vida. Ella es Marta López, la pareja actual de Kiko Matamoros y sobre la que tiempo atrás la modelo se confesó en ‘GH VIP‘. Mientras Estela estaba en la casa más famosa de la televisión, exactamente en el mes de septiembre, y durante una conversación con Alba Carrillo, la entonces esposa de Diego se confesó sobre la charla que un día mantuvieron ambas. En ella, se puso en entredicho la fidelidad por parte de Diego. «Marta me dijo: ‘¿Ya no estás con Diego Matamoros? Pues mejor porque hace ocho meses me hablaba a mí por Instagram«, espetó.

Un incómodo episodio que relató y tras el que cargó contra Marta López: «No que sé que hace con mi suegro, pues pasar el rato». Sus palabras no sentaron nada bien a su suegro, Kiko Matamoros, sin embargo, estos desencuentros han sido enterrados y ahora tienen una excelente relación. Se comentan en sus redes con naturalidad y así se evidencia en imágenes como la última que ha publicado Estela Grande en su perfil. Un sexy posado que Marta López ha comentado con emojis de enamorada, reacción a la que Estela ha respondido con emoticonos de besos de corazón.

Estos gestos, sin duda, demuestran que las hachas de guerra que en su día estuvieron en alto ya no existen. Ambas han dejado de lado cualquier rencilla, algo que siempre Marta trató de hacer. De hecho, a finales del pasado año trabajaron juntas en un desfile en el que la propia Marta recomendó a Estela, sorprendiendo así a todos sus seguidores. «El día que salió de ‘Gran Hermano’ me dijeron que se necesitaba una modelo más y dije: pues Estela», espetó la actual novia de Kiko ante la prensa tras el que era su primer trabajo juntas. Explicó que entre ellas existía cordialidad, no obstante, pocos imaginaban que meses después existiría esta amistad entre Marta López y Estela Grande. En ese momento contaron con el apoyo de sus respectivas parejas, Diego y Kiko, quienes acudieron al desfile para ver el talento de sus modelos favoritas sobre la pasarela. Se sentaron juntos, pero tras modelar cada uno se fue por su camino.