El nombre de Alexia Rivas vuelve a estar de actualidad. Esta vez a raíz de la ruptura entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. La buena amistad de la periodista con ‘El Negro’ está dando mucho que hablar en los distintos platós de Mediaset en los que se está especulando con que podría haber algo más entre ambos. Ella no ha dudado en defenderse aclarando la relación que mantiene con el canario. También ha respondido a la sobrina de Isabel Pantoja.

«Ella tiene un doble discurso que a mí no me ha gustado. Así se lo he hecho saber a través de Omar. No sé si se lo habrá dicho», ha afirmado Alexia Rivas durante su entrevista en ‘Viernes Deluxe’. Ha hecho hincapié en que sabe que desagrada por completo a la colaboradora aunque desconoce la razón principal de esa animadversión. «Tengo muy claro que no le gusto, pero no sé por qué. Anabel sabe perfectamente que Omar quiere volver con ella y que no está conmigo, pero luego dice cosas mías, critica mis extensiones…».

Los distintos colaboradores del programa han incidido en que uno de los motivos podría radicar en los posibles celos de Anabel hacia ella. «Entre mujeres no debe haber ese tipo de envidias», ha afirmado la periodista quien ha calificado a la ‘influencer’ como una «colaboradora super válida». Ha negado malmeter a Omar sobre su expareja y haber jugado al equívoco con su amigo. «Yo siempre le hablo a Omar bien de Anabel, pero si algo me parece mal de ella se lo digo. Nunca he intentado meter mierda». Además, ha reconocido haber tenido un novio que también lo fue de Anabel Pantoja hace años, concretamente durante su etapa universitaria.

Alexia Rivas se defiende

«Podría contar muchas cosas de la relación entre Anabel y Omar, pero no lo he hecho», ha señalado tajante respondiendo a aquellos que durante estas últimas semanas la han llamado «aprovechada». «Sabía que Omar y Anabel estaban separados desde hace meses y nunca dije nada. Yo no soy una aprovechada. Podría contar muchas cosas y no las estoy contando».

Saber que está en el foco de la noticia no está siendo tarea fácil para ella según ha explicado. «No lo estoy pasando bien. A la gente le puede parecer una tontería, pero a mí que me pongan la tercera en discordia, me trae unos recuerdos…», ha aseverado. «Se me está tachando de interesada y de persona que se arrima a personas conocidas para ganar notoriedad. Eso no es verdad. Vengo aquí con mi verdad. Llevo muchas semanas en boca de todo el mundo».

Además, Alexia Rivas ha querido aclarar el motivo por el que ha decidido acceder a esta primera entrevista en el ‘Deluxe’. «Decido sentarme porque escucho a colaboradores de esta casa diciendo que soy una aprovechada y que necesito gente para estar en la primera línea. Me siento aquí y quiero contar cómo me siento». También ha recalcado que aún siendo periodista es consciente que su vida privada trasciende públicamente. «He tenido relaciones con muchos famosos, pero no me acerco a famosos para aprovecharme».

Se pronuncia sobre su etapa más complicada

Actualmente Alexia Rivas está soltera aunque ha matizado que no está «sola». Eso sí, ha preferido no entrar en más detalles. «Sigo creyendo en el amor. Soy una romántica». Mucho se ha hablado durante las últimas semanas sobre las relaciones que ha mantenido en el pasado con famosos. «Siempre que tengo un amigo conocido a mí se me achaca el tema del famoseo», ha manifestado rotunda cuando ha visionado un vídeo en el que distintos colaboradores de la cadena se han pronunciado sobre su persona.

«Estoy cansada», ha asegurado visiblemente harta con que este asunto vuelva a estar en la palestra. «Quizás sea por la forma en la que me hice conocida. Estuve un año en mi casa con una depresión, medicada y sin trabajar. Ahora todavía cuando sale este tema me duele», ha recordado sobre su romance con Alfonso Merlos. Una sonada pillada que tuvo lugar mientras ella trabajaba en ‘Socialité’. Una historia a tres bandas que se convirtió en un auténtico fenómeno y se produjo en la etapa más dura de la pandemia del coronavirus: en pleno confinamiento. En su momento se conoció como ‘Merlos Place’. Un incidente que dinamitó la relación que el periodista mantenía con otro rostro conocido de la cadena, Marta López. El romance entre Alfonso Merlos y Alexia Rivas fue muy breve, pocos meses después conocimos que había llegado a su fin.