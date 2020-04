Alexia Rivas, la mujer que aparece en el polémico video de Alfonso Merlos, contará todos los detalles de su relación con Alfonso Merlos este sábado en el programa donde trabaja como reportera. La periodista, de 27 años, ampliará la información que ya adelantó a SEMANA en exclusiva sobre el polémico video que se ha convertido en viral y en el que se la ve en ropa interior paseando por el salón del hasta ahora novio de Marta López.

Esta misma mañana, Alexia Rivas, la persona más buscada del momento explicaba a SEMANA en exclusiva que se encontraba tranquila y que tanto ella como el periodista estaban muy contentos. Horas después, María Patiño ha desvelado en el programa de las tardes de Telecinco que su compañera está tranquila a pesar de que «no está pasando por su mejor momento«.

Y no es para menos, el vídeo en el que aparece semidesnuda al fondo de la habitación en la que Alfonso Merlos está haciendo una videollamada con Javier Negre está en boca de todos. Después de que la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ indicara a esta revista en exclusiva que se encontraba en un situación muy desagradable, ahora le toca el turno a la tercera en discordia.

Alfonso Merlos también habla con SEMANA

Alfonso Merlos, que se encuentra en el foco de la noticia, también se ha pronunciado sobre la polémica, aunque ha optado por mantenerse en silencio. «La verdad es que no voy a aclarar nada, voy a guardar silencio. De hecho, podría haber pedido el derecho de rectificación de interpretaciones que no tienen nada que ver con la realidad, y no lo he hecho», comenzaba a explicar a SEMANA.

«Es un tema que lleva varias horas en circulación y que estará en circulación. No tengo el menor interés en alimentarlo ni en aportar mayores explicaciones sobre la vida íntima de las personas, y menos en la situación por la que pasa el país», proseguía. «El origen está en mi casa, está en una persona que vive conmigo, y por lo tanto, no quiero añadir nada más. Esa es la situación. Por mi parte, no me voy a pronunciar de ninguna manera», concluía el periodista.