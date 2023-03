Alessandro Lequio señala con el dedo a los amigos de Ana Obregón: "¡Dejad de mentir!"

Tal y como ha adelantado SEMANA, Ana Obregón se ha convertido en madre. La noticia ha revolucionado el mundo del corazón, incluso el de la política. Y ha sacudido con fuerza al entorno de la actriz y presentadora, en especial a sus hermanos Amalia, Javier y Juan Antonio. También a Alessandro Lequio. De la noche a la mañana, su nombre ha vuelto a copar todos los titulares. Este jueves, cuando se le ha preguntado si alguien del entorno de Ana ha podido filtrar informaciones, ha respondido de manera tajante. "Ella sabe que de mí no ha salido nada. Pero ella tiene un entorno que, bueno, es que hablan más que... ¿Te crees que Ra (su amigo Raúl Castillo) no sabía nada? ¿Que Susana Uribarri no sabía nada? ¡Por aquí", ha espetado en el plató de 'El programa de AR', haciendo incluso una peineta. Con estas palabras ha señalado con el dedo al entorno de la madrileña, pues cree que el proceso que esta había iniciado de gestación subrogada era un secreto a voces.

"Fue reciente mi conocimiento de esta historia", matiza el colaborador de 'El programa de AR'

Esta señora (haciendo referencia a su compañera, Cristina Tárrega) hace tres semanas me pregunta: ¿Tú sabes algo de esto? Por favor, dejad de mentir. Cualquiera de los que están a su lado, ¡todos hablan! Hace tres semanas, Cristina Tárrega me preguntó si era cierto esto. Y yo no le contesté". Minutos antes, el italiano ha manifestado cierto malestar ante las informaciones que le están llegando: "Me están diciendo cosas que... yo estoy absolutamente sin saber nada".

Ha llamado la atención también que ha matizado sus palabras respecto a lo que conocía sobre el proceso que había iniciado Ana en Estados Unidos. Hace apenas 24 horas confesaba estar al tanto de las intenciones de su exmujer "Lo sé todo". En la mañana del jueves, en cambio, ha detallado: "Todo, todo, no...". El colaborador de Telecinco ha aclarado que no conocía al milímetro qué pensaba hacer Ana con sus planes de maternidad: "Fue reciente mi conocimiento de toda esta historia".

Alessandro Lequio habla del duelo por la muerte de su hijo Aless: "Yo lo vivo de una manera más íntima y ella lo vive de una manera más abierta"

Lequio se ha sincerado con sus compañeros de programa sobre cómo le está afectando todo esto. Así, ha hablado de su doloroso duelo tras la muerte de su hijo: "Ana está hecha de una manera y yo de otra. Vivimos esto de una manera distinta porque estamos hechos de una pasta distinta. Yo lo vivo de una manera más íntima y ella lo vive de una manera más abierta. Me encantaría ser más como ella, pero no... La gente me conoce y sabe cuál es la relación que yo tenía con mi hijo".

Tras la dolorosa pérdida de su único hijo, Aless Lequio, el 13 de mayo de 2020, Ana Obregón ha sido mamá de una niña. La pequeña nació el pasado 20 de marzo en un hospital de Miami. Tras conocerse la noticia, SEMANA se puso en contacto con Lequio, quien no tenía ganas de comentar nada. “No quiero hablar de este tema” nos contestaba. Horas después, Ana Rosa Quintana le preguntaba por el tema en el plató de su programa. Visiblemente serio, respondía: "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional espero que entendáis que no voy a decir nada de este tema ni ahora ni nunca".

Lequio explicaba entonces que había estado al tanto de los planes de Ana desde el principio: "Lo sé todo". "De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones, pero hoy no es el día para hacerlo. Se entendería en un único sentido y sería absurdo", señalaba. "Sé que me entendéis y así me voy a quedar".