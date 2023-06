Dentro de apenas dos días, Ana Obregón reaparecerá en un acto público en Madrid: la presentación de 'El chico de las musarañas'. Un libro en el que plasma la experiencia vivida por su hijo frente al cáncer que acabó con su vida el 13 de mayo de 2020. La presentadora aterrizó en Madrid el pasado 31 de mayo, rodeada de fuertes medidas de seguridad. En todos estos días que lleva en nuestro país, uno de los temas que más se cuestionan en los platós de televisión es conocer cuándo se producirá el encuentro entre Alessandro Lequio y la pequeña Ana Sandra. El italiano ha dejado claro en numerosas ocasiones que no desea hablar de la niña, ni de las decisiones de quien fue su expareja. Sin embargo, este lunes no ha podido evitar responder a las preguntas de sus compañeros en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Joaquín Prat le ha preguntado por la hija de la presentadora, -que también es nieta del colaborador- y este ha saltado como un resorte...

“Se ha hablado mucho de cuándo irás a visitar a tu nieta, y me atrevo a decir que irás, pero tú vas a decidir cuándo”, le ha comentado el presentador. El italiano paró en seco a su compañero. “Ya lo he dicho, no me voy a repetir ¡Un respeto al yayo!”, ha dicho en tono de humor. Queda claro que a medida que pasan los días se va tomando todo lo relacionado con Ana Sandra con mejor actitud. Prueba de ello es que la semana pasada reconoció ante las cámaras que la pequeña es una auténtica monada. "La niña es muy bonita, hay que decir la verdad", reconocía el pasado jueves.

Instalada ya en su casa, en la madrileña urbanización de La Moraleja, Ana Obregón está recibiendo muchas visitas... Aún falta la del italiano, que se niega a desvelar cuándo irá a ver a la bebé. "Yo quiero paz, tranquilidad, relax, silencio, no quiero ruido. Ahora no es el momento. Tengo una familia con la que estoy feliz, tengo una hija que tengo que cuidar y educar. Focus con mi hija. El resto ya se verá", aseguraba hace cuatro días en 'El programa de Ana Rosa'.

“Ella siempre ha sido muy cuidadosa con los contratos", ha recordado Alessandro Lequio sobre Ana Obregón

El colaborador mantiene su mutismo sobre la posible fecha en la que irá a conocer a la recién nacida. Sin embargo, este lunes sí ha hablado de la nanny que se hace cargo del retoño, asegurando que da por hecho que Ana Obregón ha elegido bien a la persona que se encargará de sus cuidados: “Ella siempre ha sido muy cuidadosa con los contratos, lo que haga en ese sentido estará bien hecho”. Cabe recordar que Ana Obregón tendió puentes con Alessandro Lequio a su llegada a España. "Alessandro tiene la puerta abierta", recalcaba.