11 Alejandra Rubio pide respeto a los medios

“La verdad es que ha sido una sorpresa encontrarme a la prensa ahí y que me hagan fotos delante de todo el mundo el primer día que empiezo la Universidad. Toda la gente me miraba y hablaba, no he podido llegar como una niña normal. Yo entiendo que es su trabajo y que yo soy un personaje público, pero no es justo y me lo ponen muy difícil para relacionarme con la gente y me traten por cómo soy y no por quién soy”, escribió muy molesta por el trato de la prensa durante su primer día de clase.

[Más información: Primer día de clase de Alejandra Rubio entre críticas de ser una “mantenida”]