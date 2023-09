Este lunes, 25 de septiembre, tendrá lugar en Madrid el segundo funeral de María Teresa Campos. En medio de todos los preparativos, ahora sobre la mesa está el testamento de la veterana comunicadora. Tal y como publicó SEMANA en exclusiva, la periodista no quiso hacer testamento y todos sus bienes pasarán a ser propiedad de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. Ahora, Alejandra Rubio ha hecho público que quiere quedarse con una pertenencia específica de su abuela.

Alejandra Rubio ha dejado muy claro que no tiene nada que decir con respecto a la herencia de su abuela. Considera que en ese tema no debe entrar porque es algo que le corresponde a las herederas universales, su madre, Terelu Campos, y su tía, Carmen Borrego. La colaboradora de 'Fiesta' ha explicado que lo que su abuela quería que ella tuviese ya se lo dio en vida. Hacía referencia a un bolso y a unos zapatos. Sin embargo, la influencer ha reconocido que le gustaría quedarse con una cosa muy específica que pertenecía a su abuela.

En concreto, se trata de un traje amarillo de cuadros que la veterana comunicadora utilizó en su vista a 'Viva la vida'. "Lo único que quiero es un traje que ella se puso para venir aquí. Era amarillo de cuadros. Ese traje no tiene valor (de dinero), pero sí tiene valor sentimental", ha explicado. Y es que para ella tiene un significado muy especial porque la propia María Teresa Campos explicó que eligió ese look porque se inspiró en su nieta. En su día, fue un conjunto muy comentado porque días antes también lo lució Cristina Pedroche. Se trata de un look de la firma francesa George Rech. En aquel momento estaba puesto a la venta por 480 euros.

Alejandra Rubio lo deja claro: Gustavo era solo un trabajador

Insistiendo en que prefiere no meterse en temas de herencias, Alejandra Rubio deja claro que Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, no va a heredar nada. "Es un trabajador que se le ha considerado familia, pero es una persona contratada. Para nosotros ha sido uno más, pero era un trabajador", deja claro. La influencer también recalca que tanto ella como el resto del Clan Campos están muy tranquilas con lo que pueda contar sobre ellas dentro de 'GH VIP 8'. "Nadie ha dicho nada malo de él, solo lo que hemos hecho es alabarle", deja claro la hija de Terelu Campos.

