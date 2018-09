Alejandra Rubio muestra algunos rincones de su nueva casa

2 Un anillo que no pasaba desapercibido

Muchos han creído que este regalo era un anillo de compromiso. Los mensajes no han parado de llegarle a Alejandra Rubio, que se ha visto en la necesidad de aclarar que no iba a pasar por el altar, de momento: “Oye, oye, oye, que no me caso”, desvelaba entre risas en una de las fotos de Instagram Stories.