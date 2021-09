Tras su cara a cara con Terelu Campos, el humorista se vino abajo y aseguró que sigue teniéndole cariño a María Teresa Campos. Unas declaraciones que han provocado que la nieta de la comunicadora se lleve las manos a la cabeza.

Desde que pusiera el pie dentro de la casa de ‘Secret Story’, el concurso de Edmundo ‘Bigote’ Arrocet está siendo mirado con lupa. A lo largo de los últimos días, el humorista no ha dudado en dar su versión de los hechos acerca de su ruptura con María Teresa Campos. Algo que ha provocado que el clan Campos al completo reaccione y niegue todas y cada una de las explicaciones que da el chileno. Este domingo, Alejandra Rubio ha dicho basta y ha mostrado su hartazgo con el que fuera pareja de su abuela. La hija de Terelu Campos le ha echado en cara al concursante que esté hablando todo el día de la veterana comunicadora y ha advertido con mostrar de manera pública el mensaje de la discordia.

Tras su cara a cara con Terelu Campos, Edmundo ‘Bigote’ Arrocet se venía abajo dentro de la casa de ‘Secret Story’ y confesaba que no entendía que a día de hoy se siguiera hablando de una ruptura que tuvo lugar hace dos años. Ante esto, el humorista hacía hincapié en que no era el malo de la película y justificaba su manera de actuar sacando a relucir las diversas declaraciones que ha hecho el clan Campos a lo largo de todo este tiempo. «Que muestre el WhatsApp. A mí me duele porque yo quiero a Teresa, no estoy enamorado de ella, pero me da ternura. Lo estoy pasando muy mal por culpa de esta guarrada. Ella lo hace todo por sus hijas… Ya hablaré con ella, todo tiene su tiempo. Ella lo tiene que estar pasando mal, muy mal por culpa de esto», aseveraba el chileno con los ojos vidriosos.

Al escuchar sus palabras, Alejandra Rubio se llevaba las manos a la cabeza y mostraba su hartazgo hacia Edmundo Arrocet. «Me parece una vergüenza, me arrepiento de decir que me da ternura. Me fastidia que diga que la quiere», comenzaba a decir la joven de manera tajante. La colaboradora de televisión daba un paso más allá y admitía que su abuela lo estaba pasando mal por todo lo que le había hecho el humorista. «Es una humillación», admitía.

De la misma forma, Alejandra Rubio no se ha cortado a la hora de atacarle con dureza: «El amor o la pena, ¿no? Porque la última vez dijo que volvió con ella por pena, ¿no?. Has entrado en ‘Secret Story’ para hablar de Teresa». Cansada de la actitud del chileno, Alejandra Rubio, completamente al límite, confirmaba que iba a pedirle a su madre que le mandara el famoso mensaje de WhatsApp para hacerlo público de una vez y poder así desenmascararle. No obstante, después de hablar con la colaboradora de ‘Viva la vida’, esta le confirmó que quien lo tenía era Carmen Borrego. Algo que ha provocado que, por el momento, la joven deje pasar el tema debido a la mala relación que hay entre tía y sobrina.

La parte estratega de Edmundo ‘Bigote’ Arrocet, según Alejandra Rubio

Horas antes de la gala presentada por Jordi González, Alejandra Rubio se abría en canal en ‘Viva la vida’ y compartía con la audiencia algún que otro detalle del carácter del que fuera pareja de su abuela. La joven ha admitido que el humorista siempre intentaba llevarse todos los asuntos a su terreno: «Te hace un poco el juego de dejarte un poco loca«. Eso sí, también dejaba claro que no creía que el chileno fuera mala persona.