Poco se sabía de la amistad que une a Alejandra Rubio y Gloria Camila, pero estas imágenes demuestran el buen rollito entre las que parecían enemigas, al estar separadas en dos bandos por los líos de Rocío Carrasco con su familia. Vea el vídeo de una de sus citas de amigas

La relación de Alejandra Rubio y Gloria Camila está en el punto de mira desde hace unos días, dado que se desconocía la sintonía que unía a dos jóvenes que se les presumía en bandos distintos de una amarga guerra que dura ya casi como sus años de vida. Y es que tanto la hija de Terelu Campos como la hija de Rocío Jurado están enfrentadas en lo que a opinión se refiere sobre los líos de Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David Flores y el clan Campos.

Pese a que sean enemigas naturales, ellas han logrado encontrar un punto de inflexión, seguramente pasando por alto sus diferencias y lo que ambas opinan sobre esta guerra. Gloria Camila Ortega hace años que no tiene relación alguna con su hermana, Rocío Carrasco, a la que perdió tras la muerte de su madre. No se hablan, no se preocupan la una por la otra y lo único que les une es el reproche de aquello que les separa. Gloria Camila no le perdona a su hermana que le haya dejado de lado cuando aún era una niña y que no tenga relación con su sobrina, Rocío Flores, desde hace más de 7 años. Por su parte, Alejandra Rubio conoce la versión de Rocío Carrasco, al ser parte de su familia del alma, la que Rociito formó con las Campos al quedarse huérfana y al encontrar el calor de una familia en el televisivo clan.

Ahora, Gloria Camila y Alejandra Rubio no dudan en hacer alarde de su inesperada amistad. Una relación que pocos conocían y que la propia nieta de María Teresa Campos puso sobre la mesa este fin de semana en ‘Viva la vida’, al narrar el día que Gloria Camila se olvidó una chaqueta y fue a recogerla a su casa acompañada de Rocío Flores. “Gloria y yo nos conocemos y tenemos buena relación”, no duda en confesar Alejandra, que reconoció además que “Rocío Flores fue perfectamente educada conmigo y ya está”.