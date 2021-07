Alejandra Rubio ha vuelto a protagonizar un encontronazo televisivo con Carmen Borrego. Esta vez como consecuencia de la participación de su tía en el programa ‘La última cena’. La hija de María Teresa Campos se afanó en los fogones con Kiko Hernández y, en más de una ocasión, saltaron chispas entre ambos. La joven ha sido muy crítica con su actitud: «Perdonas a quien te humilla».

«Yo no entiendo cómo Kiko puede seguir faltando el respeto así. Sin ningún motivo, humillando porque es innecesario, además. Te ha humillado y luego te insulta», ha asegurado la joven cuando ha visionado algunos extractos del espacio. «Dejas que te humillen y encima pides perdón», le reprochaba con dureza. «¿Cuál es el siguiente paso?, ¿Qué más te tiene que hacer?», se preguntaba durante su intervención en el plató de ‘Viva la vida’. «Yo entro a cualquier sitio y me tratan así y digo: ‘Hasta luego'», añadía.

Carmen Borrego se ha defendido: «Ahí Kiko está haciendo televisión». También explicaba que había cambiado de actitud porque la otra que había adoptado años atrás no le había hecho bien. «Yo prefiero vivir sin odio, me da paz estar bien con mis compañeros. Estoy super contenta por el trabajo que hice. Yo soy libre y puedo tener la libertad de hacer las cosas en el momento que quiera. El odio paraliza y el saber parar y partir de cero te permite avanzar. Para mí ha sido un triunfo. No tengo nada en contra ni me arrepiento de lo que hice».

Ante las críticas de Alejandra Rubio, Carmen Borrego reiteraba su posición: «No me arrepiento de nada de lo que he hecho y lo volvería a hacer. Me he sentido al final liberada de algo que me pasaba mucho. Me pesaba el mal rollo con mis compañeros. Me ha liberado verme como soy yo, verme divertida y pasármelo bien en televisión. Estoy encantada».

La indignación de Alejandra

Por su parte, Alejandra Rubio le recordaba que no podía permitirlo todo: «Me parece muy bien tu actitud, pero no me parece bien que ese cambio lleve a que tú tengas que permitir todo en esta vida. Hay cosas que no te las puedes tomar a risa». Y es que para la joven debería pararle los pies en algún momento: «¿De verdad no te ha humillado Kiko en esas imágenes? Si eso es hacer televisión, menuda televisión más bonita». Su reflexión era aplastante: «¿Cómo te puede valer el perdón de una persona que te trata así públicamente?”.

Carmen Borrego ha reconocido que su excompañero de ‘Sálvame’ le había hecho «daño muchísimas veces, me ha faltado al respeto muchísimas veces y no voy a seguir anclada en el pasado. Si perdonas tienes que intentar olvidar». Además, ha negado actuar así por temor alguno: «Yo no tengo ningún miedo a Kiko y las cosas las hago cuando me nacen».