8 De la moda al Derecho

«En ello estoy, organizando todo el calendario escolar. Cambié la moda por el Derecho», cuenta, recordando la breve etapa en la que fue estudiante de Diseño de Moda. «Sí he dejado de estudiar, pero porque la carrera que estaba haciendo, Diseño de Moda, no me aportaba lo que pensaba que me aportaría. Me equivoqué. Estas cosas pasan. El día de Reyes les dije a mis padres que dejaba la carrera, ellos me apoyaron porque saben que no voy a dejar de estudiar, tan solo que he dejado esta carrera porque en septiembre empiezo Derecho», dijo en su momento.