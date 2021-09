«Yo solo he dicho que quiero acabar el tema, ella también pero sigue dándome zascas», ha afirmado enfadada la hija de Terelu Campos.

La relación entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio continúa en entredicho. Lejos de reconciliarse, parece que la incorporación de la colaboradora a ‘Sálvame’ no ha hecho más que avivar viejas rencillas. Sus últimas declaraciones no han gustado a la joven quien no ha dudado en ser muy dura con ella. «A mí no me viene bien esto. Le vendrá bien a ella porque tiene una edad y es lo único que va a hacer ya en su vida. Yo no».

La hija de Terelu Campos ha calificado como «complicada» toda esta polémica familiar que se ha generado. «No me esperaba las palabras de Carmen y no me han sentado muy bien. Se ha ido de las manos. Me parece innecesario todo esto. Yo solo he dicho que quiero acabar el tema, ella también, pero sigue dándome zascas», ha asegurado en ‘Viva la vida. Reconocía que le producía «rechazo» esta situación. «Es mi tía, parece que se nos olvida. Parece que la adulta soy yo, de todas formas».

La relación entre tía y sobrina, que ha tenido muchos altibajos en los últimos meses, parece no tener abismos de resolverse, al menos de inmediato. Alejandra Rubio ha subrayado que no va a llamarla por teléfono para resolver las cosas, tampoco para ponerla al día de ciertos asuntos personales. «No le tengo que contar nada. No estoy enfadada, pero estoy dolida». La joven ha sido muy crítica con la reciente intervención de Carmen Borrego en ‘Sábado Deluxe’: «Lo veo completamente innecesario. Me ha hecho daño, pero ya está. Sé cómo van las cosas. Parece que esto no va a acabar nunca y va a acabar fatal». Por su parte, Terelu Carmen ha optado por resolver el asunto en la intimidad: «Yo me he manifestado en privado», ha afirmado sobre la polémica.

«Alejandra está mas desquiciada que yo»

Las declaraciones a las que ha hecho referencia Alejandra las hizo recientemente Carmen Borrego en ‘Sábado Deluxe’. «A mí me gustaría que ella dijera públicamente cuál es el problema que tiene conmigo porque la verdad es que no lo sé», afirmó contundente. También la acusó de aprovecharse de la situación: «Este rollo le ha ido muy bien, pero ya no me va. A ella le ha ido muy bien mi presencia. Le está funcionando muy bien el enfrentamiento conmigo».

«Quizás el problema lo haya tenido ella conmigo. A lo mejor mi sobrina Alejandra está mas desquiciada que yo», indicaba. Además, hacía hincapié en que la joven no le confesó en su momento que había roto con su novio: «Ella no me ha llamado para decirme que tiene un nuevo novio. Tampoco me ha llamado para decirme que terminó con Álvaro a quien yo sí que conocí. Esas sí que son cosas importantes y familiares. Esa es la realidad», recalcó para más tarde señalar que no tenía ninguna «guerra» con Alejandra.