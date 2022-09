Terelu Campos acaba de cumplir 57 años y lo hace en uno de los momentos más dulces de su carrera. La comunicadora volvió a ser presentadora el pasado mes de enero y desde entonces no ha dejado de trabajar en Telecinco, por lo que ha querido celebrar por todo lo alto este día junto a sus seres más queridos. Está agradecida por lo bonito que le está trayendo la vida y, por ello, se reunió con sus amigos y familia en un conocido bar de Ponzano en el que disfrutaron de una velada distendida. O al menos eso creía ella. Su hija, Alejandra Rubio, durante la cena que tuvo lugar este miércoles 31 de agosto, salió fuera del local y acabó discutiendo con su novio Carlos Agüera, unas imágenes en las que se respira tensión entre ellos.

Vídeo: Europa Press

Se desconoce qué sucedió, pero a Alejandra Rubio y su pareja les costó llegar a un entendimiento. Estaban molestos con el otro y, aunque trataban de conversar, a Carlos se le veía bastante enfadado con la colaboradora de televisión. Fue el pasado año la primera vez que le vimos juntos, en concreto, en el mes de septiembre de 2021, fecha en la que ella confirmó que estaba especialmente feliz. Se mostró ilusionada, siendo poco después cuando empezaron a vivir juntos, pero ¿qué habrá sucedido entre ellos para que discutan en plena calle sin miedo a ser vistos?

Había momentos en los que parecía que acercaban posturas, instantes en los que incluso entrelazaban sus manos, no obstante, el enfado era mayúsculo. Lo demuestran sus gestos mientras hablaban, así como la efusividad con la que se expresan con el otro, siendo estos detalles lo más llamativo del vídeo que te ofrecemos en este artículo. Cuando la fiesta en pleno apogeo, Alejandra Rubio y Carlos Agüero salieron de la cervecería en la que estaban con algunos amigos para hablar sobre determinados problemas en la pareja. Tal fue el cabreo que el yerno de Terelu se fue y Alejandra Rubio tuvo que volver a la celebración, aunque esta vez sin su novio.

Alejandra Rubio lleva desde la cancelación de ‘Viva la vida‘ sin apenas salir en televisión. No ha vuelto a ser colaboradora de un espacio de televisión, salvo cuando fue entrevistada por su madre en ‘Sábado Deluxe‘, entrevista que copó titulares y que provocó que muchos colaboradores del programa nocturno estallaran contra ella debido al veto que sufrieron en plató. «No sé si me veréis en la tele, pero he estado fenomenal, he aprendido muchísimo y espero volver. Cada día aprendiendo más porque al principio estaba mucho más tímida, me he soltado bastante pero todavía me queda mucho», ha dicho Alejandra. De este modo, confirma que su carrera va en el sentido correcto ¿sucederá lo mismo con su relación con Carlos Agüera? Solo el tiempo lo dirá.