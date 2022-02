Alba Díaz está disfrutando mucho la experiencia más increíble de su vida. La hija de Vicky Martín Berrocal se encuentra en África realizando un voluntariado y desde el minuto uno que llegó allí, está compartiendo todos los momentos vividos. De hecho, unas horas después de llegar al lugar en el que está instalada con otros españoles, Alba ya se había hecho con todos los niños y niñas que allí se encuentran.

La hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’ lleva apenas unos días allí y ya ha querido compartir con todos sus seguidores cómo está viviendo esta experiencia: «Esta foto y el vídeo me los hizo un niño de aquí… Tiene un talento increíble 😍 El de la primera foto y el que no me deja sola ni un segundito se llama Sisel y hemos conectado genial 🥺🤗 Muchos queréis ver lo que estamos haciendo así que os iré dejando cositas por aquí! Hemos venido con @asociacionindigo ✨ para los que preguntáis! Mi casa este mes 💔», ha escrito feliz.

Junto al mensaje no solo ha compartido una foto con el niño que no se separa de ella, también ha hecho público un vídeo que muestra cómo fue su llegada al campamento en el que se está quedando. Los niños y niñas recibieron a Alba y al resto de sus amigos con felicidad y no dejaron de hacer cosas con ella.

Además de hacer un vídeo resumen de cómo están siendo sus primeros días en África, Alba Díaz no duda en mostrar el día a día allí. De hecho, ha mostrado qué es lo que hacen desde que se levantan hasta que se acuestan. Este pasado martes no dudaban en ir a un centro comercial para comprar una televisión para llevar al campamento y que los niños pudieran verla allí cada día.

Pero entre los compromisos que tienen que cumplir está también ir al hospital, al dentista o al oculista. Alba, que va acompañada del también ‘influencer’ Marcos Plaza, ha enseñado en sus Stories que para cumplir con todas estas tareas tienen que coger una moto hasta la ciudad, donde se encuentran todos los establecimientos.

Alba Díaz está enseñando cómo está siendo su día a día allí

Esta experiencia le permitirá a Alba volver renovada. SEMANA ha podido conocer todos los detalles de este viaje a Kenia, donde tiene previsto ayudar en un orfanato. Junto a varios amigos, Alba ha hecho las maletas y tras varias escalas, por fin, está en laAsociación Índigo, proyecto en el que colaborará de manera altruista. Como en cualquier lugar, tendrá normas y deberes, entre otros, tareas diarias para mantener la casa en orden y la escuela en funcionamiento.

Por ejemplo, deberá ayudar en la cocina así como a servir el desayuno, la comida o la cena a los pequeños o a enseñarles en sus rutinas diarias. Alba Díaz trabajará con ellos mano a mano para que aprendan a vestirse, bañarse en el lago, lavarse los diente o irse a dormir, hábitos que se suman también a talleres que impartirán con ellos. Además, Alba Díaz deberá adaptarse a cada situación, tanto es así que si hiciera falta debería ayudar también a construir instalaciones o incluso a pintar lo que sea necesario.

