Fue en febrero de 2019 cuando Alba Carrillo decidió matricularse de nuevo en la universidad y optó por los estudios universitarios en el Grado de Criminología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Esta supone la segunda carrera para la periodista, ya que está licenciada en ‘Publicidad y Relaciones Públicas’. Poco más de tres años de emprender esta nueva aventura, la colaboradora de televisión no puede estar más contenta por este giro que puede tomar su vida. De hecho, en sus planes estaría los de dejar un poco de lado la televisión y cambiar de profesión.

Alba Carrillo está centrada en sus estudios y en sus exámenes, por lo que sus apariciones televisivas son muy contadas. La modelo está muy contenta por su última nota. Y es que le gusta tanto esta carrera que la mayoría de sus notas son de Notable para arriba. «Todo esto lo estoy haciendo con un objetivo y es subir a la mesa de mayores. Quiero que me den la oportunidad de hablar de sucesos porque mis futuros proyectos son la maternidad y, por qué no, opositar para ser policía judicial», respondía la actual colaboradora de la sección Fresh de ‘Ya es mediodía’. A juzgar por sus palabras, Alba quiere dejar de lado la crónica social para pasar a comentar otro tipo contenido e incluso no descarta dejar un poco de lado la televisión para hacerse policía judicial.

Alba Carrillo quiere compaginar su carrera en televisión con ser policía judicial

Decimos apartarse algo de la pequeña pantalla ya que a ella le gustaría compaginar su faceta como tertuliana con la de policía. Así mismo lo ha confesado ella: «Sería muy feliz, lo combinaría con la televisión porque es lo que me llena, me encanta, me da mucho tiempo libre para estar con mi hijo que es mi prioridad”. Está claro que, de momento, está compaginando a la perfección su faceta de madre, colaboradora y estudios, por lo que no seria de extrañar que al terminar sus estudios pruebe suerte en el mundo de las oposiciones.

Hay que recordar que saltó a la fama por ser una de las concursantes más polémicas del reality ‘Supermodelo’. Más tarde, volvió a ser rostro conocido al empezar una relación con Fonsi Nieto, con el que tiene un hijo en común. Sin embargo, poco a poco ha ido haciéndose un hueco en la pequeña pantalla y ya es un rostro habitual en el programa presentado por Sonsoles Ónega. Sin embargo, en época de exámenes, Alba prefiere hacer menos colaboraciones para estar inmersos en sus estudios y sacar así buenas notas con las que poder después tener la oportunidad de trabajar de ello. ¿Veremos a Alba Carrillo como criminóloga?