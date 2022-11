Los nombres de Alba Carrillo y Jorge Pérez suenan con fuerza en los últimos días. ¿El motivo? Unas imágenes en las que aparecen besándose en la fiesta de Unicorn que se celebró este viernes en un conocido local de la capital madrileña. A pesar de que ambos han negado de manera tajante que llegaran a besarse, las imágenes de los dos juntos hablan por sí solas. Ambos ya se han pronunciado al respecto, asegurando que se habían extralimitado y que entre ellos nunca había pasado nada. Sin embargo, este lunes, José Antonio Avilés ha entrado en directo en ‘Sálvame‘ y ha dado una noticia bomba: Alba Carrillo y Jorge Pérez se vieron en la cafetería de un hotel. Un bombazo que no ha sentado nada bien a la maniquí, quien se ha pronunciado al respecto.

Alba Carrillo se ha molestado mucho con su compañero de cadena y además, con el propio programa donde ha dado esa información. Curiosamente, la modelo ha emitido un comunicado tan solo unos minutos después de que Jorge Pérez hiciera lo propio asegurando que era la última vez que iba a hablar de este tema. Por su parte, Alba lo ha hecho sentenciando a José Antonio Avilés. Dice lo siguiente:

«José Antonio Avilés. Sí, esa persona que no ha dicho una verdad en años, ha vuelto a repetir una de sus patrañas en televisión. No es suya la culpa, él ya ha demostrado en incontables ocasiones que no tiene escrúpulos. La responsabilidad es de los que, sabiendo que solo difama, le siguen manteniendo en la televisión. Vas a tener que demostrar algo que no ha pasado. A ver cómo te lo montas porque ya no te voy a pasar ni una más«, reza el escrito que ha compartido la modelo.

Según ha contado Avilés en la tarde de este lunes, Alba y Jorge «se han visto a solas en más de una ocasión en la cafetería de un hotel». A pesar de dar esta noticia, el colaborador de televisión se ha negado a dar el nombre de este local de restauración por mucho que la presentadora, María Patiño, le haya exigido que fuera riguroso con el tema. Sin embargo, él no ha dado el nombre pero sí ha insistido en que los había visto. Es más, incluso ha llegado a asegurar que el motivo por el que Jorge y su familia se mudasen a vivir a Madrid fue porque su mujer, Alicia Peña, «ha visto cosas raras y ese es el motivo por el que se mudan». Una clara referencia al tonteo entre el Guardia Civil y la modelo.