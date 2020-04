Alba Carrillo no puede estar más feliz con la noticia de que Fonsi Nieto y Marta Castro se van a convertir en padres por primera vez. La modelo y colaboradora de televisión así lo ha comentado en ‘Ya en mediodía’, programa en el que colabora y donde ha querido dar sus primeras declaraciones tras la gran noticia.

«Estamos todos muy contentos. Mi hijo está superfeliz de ser hermano mayor, ¡ya le ha puesto nombre y todo!», ha comentado Carrillo. Cuando Sonsoles Ónega ha preguntado que cuál es el nombre que Lucas había pensado, la colaboradora no ha querido contestar, ya que puede ser que elijan ese para su bebé, y no quiere ser ella la primera en decirlo.

El piloto perdió a su abuela y a su padre hace apenas unas semanas, pero la noticia de la llegada del bebé ha alegrado toda la familia. “Es un regalo que manda el abuelo”, ha dicho Alba sobre la gran noticia que han recibido en el delicado momento por el que pasa Fonsi y toda su familia.

El anuncio de Fonsi Nieto

Fonsi Nieto y su mujer, Marta Castro, acaban de anunciar una excelente noticia: van a convertirse en padres este año. «OLE OLE VAMOS A SER PAPIS!!! Cómo es la vida… siempre que pasa algo malo luego viene algo bueno!!! Estamos súper felices y lo queríamos compartir con todos vosotros, me da mucha pena que mi padre y mi abuela no puedan conocer a nuestro futuro bebé pero desde ahí arriba nos cuidarán mucho ❤️ @martacastro84″. Con estas palabras y una imagen de la pareja mostrando la imagen de su última ecografía, el ex de Alba Carrillo ha anunciado la excelente noticia.

Marta, por su parte, también ha hecho pública la noticia en su cuenta de Instagram. «¡No os puedo explicar lo feliz que estamos! Vamos a ser PAPÁS! Parece que entre todo el caos que estamos viviendo hay noticias buenas! Ampliamos la familia y queríamos compartir esta alegría con todos vosotros!«, dice. La buena nueva llega apenas unos días después de que el expiloto perdiera a su padre y a su abuela con una semana de diferencia.