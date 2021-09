Alba Carrillo ha lanzado lo que muchos han entendido como un zasca a su ex, Santi Burgoa. Han roto su relación tras casi tres años juntos.

Alba Carrillo confirmaba este fin de semana que estaba de nuevo soltera. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no daba más datos sobre su nueva etapa sentimental, pero sí que amenazaba con medidas legales contra aquellos que contaran mentiras. «No hay terceras personas, no hay infidelidad de ningún tipo», dijo a través de un compañero de programa. Tras una relación de dos años y medio con Santi Burgoa, ella y el periodista han tomado la decisión de tomar caminos por separado. Él asegura estar estupendamente y ella no ha querido dar explicaciones, al menos de forma directa. Lo que quizás no esperaba era que más de un seguidor leyera entre líneas en su última publicación cuál ha sido una de las razones de su ruptura y es que al final del texto ha incluido lo que parece ser un zasca a su ex.

«Somos de detalles y, cuando no los tienen con nosotros, notamos como un vacío horrible… y tenemos que ir en busca de las cosas que cuestan poco, pero valen mucho, los detalles con alma», dice Alba Carrillo. Con estas palabras deja claro que es una persona romántica y que a su pareja le pide que de vez en cuando tengan gestos con ella, una actitud que quizás Santi Burgoa no tenía en su relación. A pesar de que parecían ilusionados y que todo marchaba viento en popa, lo cierto es que su relación ha saltado por los aires. La decisión podría no tener vuelta atrás y así lo demuestra la fotografía que Alba Carrillo compartió este fin de semana desde la boda de un familiar. «Soltera otra vez», escribió. Esta noticia copó titulares, ya que pocos esperaban este final para la pareja.

Esta indirecta hacia su ex ha sido comprendida por algunos de sus seguidores. «Ya lo has dicho TODO. Albita, te he entendido muy bien. VIVE que eres joven» o «Los detalles…eso tan importante en las parejas. Sabemos cómo te sientes» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en este último post. Alba Carrillo no ha comentado nada más, eso sí, lo que se ha dado por hecho es que la ruptura de Santi Burgoa y Alba Carrillo no ha sido amistosa. Ya ni siquiera se siguen en redes sociales, aunque Alba no ha borrado las fotos que tenían juntos. Todavía siguen en su cuenta de Instagram algunos de los recuerdos de su relación, siendo muchas las incógnitas que existen sobre su punto y final como pareja.

Alba Carrillo así ha dado una pista más de lo sucedido entre ellos. Cabe destacar que en las últimas horas se ha mostrado muy molesta por los rumores de infidelidad que sobrevuelan sobre ellos. Harta de las especulaciones, la tertuliana daba un puñetazo sobre la mesa este lunes para anunciar medidas legales si fuera necesario. «Todas las faltas de respeto basadas en mentiras, serán reportadas y tomaré las acciones legales pertinentes para protegerme», escribía en un storie de Instagram.