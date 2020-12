La exconcursante de ‘Operación Triunfo 2017’ ha tenido que suspender su aparición en los premios de los 40 Principales después de que diera hace unos días positivo en coronavirus.

Aitana Ocaña ha sido otro de los rostros conocidos que ha dado positivo en coronavirus. Ella misma ha sido la encargada de dar la noticia a través de un vídeo que ha hecho para los 40 Principales. Y es que en apenas unos días -el próximo sábado 5 de diciembre-, la joven tenía que estar presente en la esperada gala de la cadena radiofónica. Su contagio en Covid-19 le hace imposible estar allí.

«Hola a todos, ¿cómo estáis? Grabo este vídeo para contaros que finalmente no voy a poder estar en los 40 Music Awards, muy a mi pesar, porque días antes de las grabaciones di positivo en Covid. Llevo en mi casa ya once o doce días confinada. Es lo que tenía que hacer, obviamente. Estoy bien, ya me quedan súper pocos días para terminar el confinamiento y combatir al bicho. Lo siento un montón, me hubiera encantado estar. Yo estaba súper ilusionada, pero con la pandemia que estamos viviendo, son cosas que pasan. La gala es el día 5 y tenéis que verla porque además, días antes de dar positivo pude grabar una canción muy especial que creo que os va a gustar. ¡Os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto!», explicaba Aitana en un vídeo.

No podrá estar en sus próximos compromisos profesionales

Aunque ha sido un año complicado para todos y también para Aitana, que hace unos meses perdía a su abuelo. Aún así, ha sido un gran año en el terreno profesional, ya que ha sido una de las artistas españolas más escuchadas durante el año. Aitana está nominada a LOS40 Music Awards en varias categorías. En total, su inmenso trabajo este año le ha valido tres candidaturas a premio. En el apartado España, la cantante está nominada a Artista o Grupo del año, Mejor Canción por su éxito ‘+‘ junto a Cali y El Dandee y a Videoclip del año por ‘Enemigos’ junto a Reik.

Aitana no podrá estar presente en la gala de manera presencial, pero sí que lo hará a través de un vídeo. Participará con un vídeo muy especial que grabó semanas antes, algo que por supuesto agradecerán mucho sus fans incondicionales, que la apoyan desde que se convirtiera en concursante de ‘Operación Triunfo 2017’.

A punto de sacar su próximo disco

La noticia de su positivo en coronavirus llega apenas unos días antes de que estrene su próximo álbum, ’11 razones’, el segundo de su carrera musical. Ella misma anunciaba hace justo unas semanas la gran noticia: «Estoy demasiado emocionada, de verdad se que solo es mi segundo disco pero es que lo siento como el disco de mi vidaaaaaaaaa, dios. @andrestorrest @calidandee que bonito haber hecho esto juntos, os quiero demasiado. A ROMPEEEEEEEER joder».