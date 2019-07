Ainhoa Arteta confiesa que fue víctima de una violación a los 25 años

3 Ese triste episodio llegó después de recibir una gran noticia profesional

«Esto me ocurrió el día que me daban mi primer trabajo en la ópera. Me iba a casa con la partitura de Clorinda y me la tenía que aprender en cuatro días porque la tenía que interpretar en Palm Beach. Me ocurre esta situación y al día siguiente no tenía tiempo ni para hacer duelo ni para pensar en lo que me había pasado. La Policía me dijo que si no me habían matado podía estar contenta«, continúa contando.