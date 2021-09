SEMANA desveló en exclusiva la separación de Ainhoa Arteta y Matías Urrea dos años después de darse el ‘sí, quiero’. Desde entonces, se ha abierto una guerra

La guerra está abierta entre Matías Urrea y Ainhoa Arteta. Desde que semana desvelara en exclusiva la separación de la pareja dos años después de casarse, las noticias sobre ellos no han dejado de acaparar protagonismo. La soprano no está viviendo su mejor momento, ya que a esta mediática ruptura se le suma el delicado estado de salud por el que está atravesando. Ahora, se le suma un nuevo quebradero de cabeza: la aparición televisiva de Matías Urrea. El ex de Arteta se sentará este sábado en el ‘Deluxe’ para dar su versión de los hechos y contar cómo fue su matrimonio, además de los motivos que le habrían llevado a tomar caminos separados.

Matías Urrea, se sienta por sorpresa este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’

Tal y como han adelantado esta tarde en ‘Sálvame’, un personaje público se iba a sentar por primera vez en el plató de ‘Sábado Deluxe’ e iba a suponer una revolución. Y así ha sido. Matías Urrea se convierte en el protagonista del programa y concederá su entrevista más sincera en plena tormenta mediática junto a su ex, Ainhoa Arteta. Aunque en un principio el militar ha preferido guardar silencio sobre su separación, ahora da un paso al frente y responderá a todas las preguntas que los colaboradores le hagan sobre este momento tan delicado de su vida.

Una noticia inesperada para todos. Sobre todo para Ainhoa Arteta. Ambos siempre se han mantenido alejados de los programas de corazón, por lo que llama bastante la atención que ahora el militar se siente en el plató junto a Jorge Javier Vázquez. No será la primera vez que hable, ya que lo ha hecho en diferentes ocasiones en Sálvame a través de diferentes conexiones con el programa. Lo primero que quiso hacer Matías Urrea es hablar de la polémica del crédito de 42.000 euros que habría solicitado él para, al parecer, hacer frente a deudas de la soprano. «Se decía el otro día que yo vivía de ella, que me he llevado dinero. Eso es absolutamente falso y lo tengo perfectamente documentado».

El ex de Ainhoa Arteta está muy molesto sobre todo lo que se ha hablado sobre él y ahora quiere contar su verdad

El militar está enfadado con todo lo que se ha dicho sobre él: «Es molesto porque atenta un poco al honor y muy desagradecido por todo lo que he entregado en la relación», declara. Aún así, ha querido desvelar cómo se encuentra en plena época de cambios: «Estoy sereno, tranquilo, aunque estaba feliz hasta hace poco», apunta sobre el momento delicado que atraviesa. Ahora, es él quien pone los puntos sobre la íes y decide sentarse en un plató de televisión para resolver todas las dudas y dar su versión sobre su ruptura con la soprano.