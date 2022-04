Después de las explosivas declaraciones de Pepe Navarro en ‘Viva la vida‘, Ivonne Reyes, ha respondido al presentador en las redes sociales. Allí denuncia estar en contra del «maltrato» y de la «violencia de género» y dice sentirse «intranquila» y con «miedos». Incluso lanza un mensaje que resulta inquietante: «Ya sabéis a dónde tenéis que mirar si me pasa algo». Unas palabras que no han pasado desapercibidas para sus compañeros de Telecinco, incluida Terelu, quien le ha mandado un mensaje muy directo desde el plató de ‘Sálvame’.

La malagueña, quien ha asegurado mantener muy buena relación con la actriz, le ha aconsejado que «para protegerte primero lo mandas a la policía y después ya lo pones en redes. Ese es el orden correcto… Nos vemos muy poco, pero eso no quiere decir que yo no te tenga cariño a Ivonne, y que las cosas se hagan al revés». También le ha reprochado a la venezolana no haber visto completa la intervención de Pepe Navarro en el programa de Emma García. Por este motivo, no entiende «por qué estás aterrorizada si no lo has escuchado todo. Hay cosas, Ivonne, que le quita credibilidad a ciertas cosas».

Fue el pasado fin de semana cuando Ivonne Reyes anunciaba en las redes sociales que sentía «un poquito de miedo, las cosas no son nada agradables» y que a duras penas ha podido descansar: «He medio dormido». Tras las duras declaraciones del comunicador, a quien un juez ha declarado padre de su hijo Alejandro, ha contactado con sus abogados, que «están estudiando todos los detalles de lo que ha dicho».

La reciente intervención de Pepe Navarro se ha producido una semana después de que Vannesa Martín, su expareja, se sentara en ‘Viernes deluxe‘ para contar el violento episodio que vivió a manos del presentador. «Estoy harto de las mentiras de esta farsante que se llama Ivonne Reyes y Vanesa Martín. ¿Cómo pueden tener la cara de contar lo que cuentan? Cuando todos sabemos lo que es la verdad. Solo salen en televisión por cobrar. La señora Ivonne Reyes es una sinvergüenza. Lo sabe, el hijo no es mío«, comenzaba a decir en el espacio de Emma García.

Nervioso, Pepe Navarro instaba a la presentadora a pronunciarse sobre el conflicto entre él e Ivonne: «Atrévete a decir el nombre del padre. Qué risa da engañar a tu hijo y tenerlo engañado toda tu vida. Tienes un morro que te lo pisas. Es auténticamente deleznable. No sé cómo se le hace el coro a esta señora sabiendo que ha mentido».

«Ella contrató a unos detectives para quitarme el ADN y esa muestra demostraba que no es mi hijo. Va a tener que hablar de ello delante de un juez y contarle todo. Es muy grave», continuaba el comunicador cordobés. Emma García le respondía de manera tajante: «Aquí no nos estamos tomando nada como una broma eh, ni hacemos el coro a nadie, simplemente escuchamos, te escuchamos a ti…». Pepe Navarro insistía: «Dejar hablar a esa señora con todo lo que está diciendo, no debería ser posible. Se alía con la otra señora que se llama Vanesa Martín. Que haya una sentencia no quiere decir que eso sea verdad. Basta ya de farsa«, proseguía Navarro.

Pepe Navarro estalla en ‘Viva la vida’

El discurso de Pepe Navarro se intensificaba por momentos. En un momento dado sacó a relucir la operación judicial en la que está inmersa la cadena Telecinco después de que se le acusara de haber colaborador con Gustavo González para revelar información personal que le había filtrado un policía. «Telecinco llegó a un acuerdo con todas esas personas que La Fábrica de la Tele ha ido investigando, que son casi 200, y con esta señora ha llegado a un acuerdo para que hable lo que le salga de las pelotas con tal de que no les denuncie«, decía. Emma García le contestaba, sin dar crédito a lo que estaba escuchando: «No sé si has llamado para echar la bronca y poner en evidencia a todo Telecinco o para qué, sinceramente».

«Emma, ya está bien de tomar el pelo«, insistía Pepe Navarro. La tensión alcanzó cotas máximas cuando se pudo escuchar a Raúl Prieto, director del programa, pidiendo que se terminara llamada: «¿Queréis cortar la llamada?». Finalmente, Emma García justificó lo sucedido ante la imprevista reacción de Pepe Navarro: «Aquí todo el mundo tiene derecho a hablar y nosotros tenemos derecho a escuchar. Sinceramente, no he entendido qué ha pasado y por qué ha entrado de esa manera, y por qué arremete contra un sitio en el que él también ha estado hablando. Me mosquea este tipo de cosas mucho».

Te interesará saber...