Marta López se vio envuelta en la polémica del affaire entre Alba Carrillo y Jorge Pérez durante la fiesta de Navidad de Unicorn el pasado mes de diciembre. Conforme pasaban los días, la colaboradora de televisión no dudaba en aportar más detalles sobre lo qué ocurrió esa noche con sus amigos. Unas informaciones que han traído cola y que ha provocado que el ganador de ‘Supervivientes 2020’ le haya mandado un burofax. Lejos de quedarse callada, le ha mandado una advertencia al que consideraba su amigo.

«He recibido el burofax en mi casa y es de vergüenza. Me pide que rectifique por decir que en mi casa mantuvo relaciones íntimas con Alba Carrillo y me imputa un delito. Me pide que rectifique y le pida perdón. Yo jamás he dicho eso. También me pide que pida perdón por lo que dije de su mujer y su trabajo», ha explicado Marta López en ‘Sábado deluxe’ totalmente enfadada.

La colaboradora no ha ido la única que ha recibido un burofax, también ha llegado a Rafa Mora, Miguel Frigenti, María Patiño y Kiko Matamoros. Marta López ha sido muy clara y no tiene miedo a lo que pueda hacer Jorge Pérez. Por ello, le manda una serie advertencia: «Si quiere demandar que demande, que se gaste el dinero y que demande. Pero que tenga dinero para todo lo que venga después. Que no mienta más«.

Marta López está cansada e insiste en que todo lo que ha hecho a lo largo de las últimas semanas es proteger al que consideraba su amigo y deja claro que a día de hoy lo sigue haciendo. «Lo que no puede ser es que un señor que ha cometido un error me eche toda la mierda a mí. Es tan cobarde que sigue echándome la mierda a mí. Parece que Alba y yo vamos de la mano y no», llegaba a explicar hace unos días en el programa de las tardes de Telecinco. Por otro lado, también desvelaba que se sentía traicionada por su amigo y advertía también con no quedarse callada. «Era amiga de él y me ha vendido, me ha traicionado y dejado con el culo al aire. No estoy mintiendo. Me queréis tapar la boca y las denuncias no me dan miedo, todo lo que he dicho es verdad», aseveraba.

María Patiño manda un mensaje a Jorge Pérez

Después de escuchar a su compañera, María Patiño quiso tomar la palabra y le le mandaba un mensaje velado a Jorge Pérez después de haber recibido ella también un burofax. «Me pide que rectifique por decir aquí que tenía firmado un precontrato para entrar en un reality. Es ridículo. Este tiempo he defendido mucho a Alicia y Jorge, no entiendo esa metedura de pata hacia mí. Me asombra que él, que ha ganado un reality, que es amigo de Rocío Flores, que se hizo viral por su imagen al ser guardia civil… No asuma que lo que ha pasado tiene una repercusión pública», indicaba.