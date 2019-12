7 ¿Y qué pasa con Hugo Sierra ahora?

Adara no ha tenido reparos en reconocer que “me da miedo el tema de la relación de Hugo por mi hijo”, pero tampoco ha escondido en qué punto se encuentra su relación ahora con él. Asegura, pese a lo que se ha publicado, que no ha vuelto con Hugo “y no tengo intención de volver con él”, algo que tiene muy claro, porque “no se ha sentido cuidada con él” y que después de dos años de relación tan “solo he sido feliz uno”.