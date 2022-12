Hace dos semanas supimos que Adara Molinero había tomado una importante decisión: pasar, una vez más, por quirófano y someterse a una rinoplastia. En su cuenta de Instagram anunciaba: «A ver cómo os cuento esto… Después de pensarlo mucho, muchísimo, durante años, por fin me he decidido y este jueves me opero de la nariz. Es un complejo que tenía desde que era adolescente. Nunca he hablado de esto pero siempre me la miro en fotos, en vídeos, en todo…». Después explicó el motivo por el que se opera: «Para sentirme mejor conmigo misma». Ahora se encuentra muy recuperada de su operación. Y ha enseñado al mundo entero el resultado de los retoques con bisturí.

«Hoy por fin he visto mi nueva nariz. Está MUY hinchada! Es preciosaaa 🥰. Agradecida infinitamente al doctor», ha escrito Adara en sus redes. Es evidente que está encantada con su nuevo aspecto. Lo cierto es que este momento es algo que llevaba esperando desde hace mucho tiempo. Ella misma confesaba días atrás a sus fans que tenía muchas ganas de operarse la nariz: «Haciendo este vídeo no estoy pidiendo ninguna opinión, simplemente compartir mi ilusión y que vivierais ese proceso conmigo. Os iré enseñando todo por Instagram. ¡Estoy nerviosa!».

Adara, encantada con su «gran cambio»

Adara Molinero se ha sometido a una rinoplastia ultrasónica con el fin de reducir los dos cartílagos alares y corregir «la desproporción» que tiene en la punta. También ha reducido dos aristas de los huesos nasales a través de ultrasonidos. «Quería pasarme por aquí para que supierais cómo estoy porque algunos estáis un poquito preocupados pero estoy sinceramente súper bien, no me está doliendo nada. No tiene nada que ver con el dolor cuando te operas de pecho, no duele nada, por eso digo que estoy súper bien», contaba la madrileña una vez que salía de quirófano.

Por suerte, ha tenido un postoperatorio muy bueno, con apenas molestias: «Estoy encantada lo único que siento es como si tuviera mucha congestión, como si tuviera muchos moquitos y ya está. Antiguamente te lo hacían a martillazos y ahora te lo hacen con [rinoplastia] ultrasónica. Ese es el gran cambio por eso no duele». Eso sí, aunque apenas ha sentido dolor, sí ha tenido que hacer frente a algunas molestias, como tener el labio hinchado(cree que se mordió en el quirófano) o llevar durante varios días un vendaje en la nariz.

La influencer ha contado en las redes todo su proceso de cambio

La ‘influencer’ ha contado a sus fans que quiere hacer un vídeo de Instagram con preguntas y respuestas acerca de la operación de nariz. «Me habéis escrito muchas que tenéis ganas de operaros pero que os da mucho miedo. Entonces os contaré quién es mi doctor, cómo ha sido todo con más profundidad… Yo encantada de contestaros todo», indicaba. Dicho y hecho. Ha compartido gran parte de su proceso de cambio en las redes sociales, incluidas sus primeras impresiones al verse esta nueva nariz que ya nota «como chiquitita». Durante su tiempo de convalecencia, Adara ha podido descansar y reponer fuerzas en casa de su madre, con la que tiene una excelente relación y quien la ha ayudado con las curas hasta su total recuperación. Ahora ya está estupenda y con muchas ganas de presumir de esta afilada y perfilada nariz que tan bonita le ha quedado.