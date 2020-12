La ganadora de ‘MasterChef Celebrity’, Raquel Meroño, ha disfrutado de una tarde de compras por Madrid, aunque ha tenido un final accidentado

Raquel Meroño está viviendo su momento más dulce después de alzarse con el premio de ‘MasterChef Celebrity’. Hace solo una semana que se convirtió en la ganadora y desde entonces todo lo que hace o dice se convierte en noticia. Este concurso culinario nos ha permitido conocer una faceta mucho más cercana de la actriz. Ahora, adelántandose a las compras de Navidad, nos hemos cruzado con Raquel Meroño por las calles de Madrid aprovechando para hacer las compras navideñas, aunque al final del día le esperaba algo que no se esperaba. Y es que Raquel Meroño sufrió un pequeño accidente al llegar al coche a dejar sus compras.

Tal y como demuestran las imágenes que os dejamos a continuación, podemos ver como Raquel Meroño llega acompañada a su coche después de pasar por un conocido supermercado. Tras abrir el maletero y dejar todas sus compras, la ganadora de la quinta edición de ‘MasterChef Celebrity’ se dio un golpe en la cabeza con el maletero al bajarlo después de descargar todas sus compras.

La tarde de compras de Raquel Meroño termina con un golpe

Algo que nos ha pasado a muchos de nosotros, que vamos con prisas, que no estamos pendientes al cien por cien de lo que estamos haciendo, y ¡boom! Golpe en la cabeza al bajar el maletero. Pues eso es precisamente lo que le ocurrió a la propia Raquel Meroño después de acudir a un conocido supermercado acompañada de una amiga. Ahora que la actriz está en el punto de mira tras alzarse con el premio de la quinta edición de ‘MasterChef Celebrity’ se enfrenta a este momento «tierra trágame» con las cámaras tras ella. Un momento divertido y anecdótico que ha quedado capturado en fotografías que compartimos con vosotros.

Raquel Meroño ha aprovechado este fin de semana para empezar con las compras de Navidad. Y es que tenemos las fotos de dos días diferentes en las que aparece cargadas de bolsas. Eso sí, siempre optando por estilismos muy relajados, pero a la vez muy chic. Una elección perfecta para una larga jornada de compras en solitario. Y es que parece que a la actriz le gusta salir en solitario a comenzar las compras de la Navidad y no dejar todo a última hora.

Meroño también ha estado en el punto de mira durante los últimos días por la elección de su menú final en el concurso culinario de La 1. Y es que sus platos no convencieron a parte de la audiencia, ya que no todo el mundo veía sus técnicas, sino la de otros expertos. Algo que fue muy criticado en las redes sociales e incluso llegó a convertirse en Trendig Topic. Merecedora ganadora para unos, mientras que para otros no, la cuestión es que ha estado en el punto de mira durante estos días, en los que ella ha aprovechado para hacer sus compras.