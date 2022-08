Rosario Mohedano actuó el pasado 12 de agosto en la Cubierta de Leganés en un festival en el que participaron otros cantantes como Silvia Pantoja o ‘La Flaka’. El público disfrutó con su talento, sin embargo, hubo un momento que empañó la noche y que provocó algunos abucheos durante el festival. Primero porque los asistentes se empezaron a impacientar debido al retraso con el que empezaron (media hora) y también por el apagón de luz que de repente paró en seco la música. Fueron muchos los que reclamaron que los problemas técnicos fueran solucionados con el fin de poder seguir escuchando a Rosario Mohedano y otros cantantes, tal y como afirman algunos testigos del evento.

Cuando se acercaban las 11 de la noche todo quedó a oscuras, un problema sobre el que en un principio no se dieron explicaciones y que provocó, a su vez, la indignación en el público. Algunos abandonaron La Cubierta pensando que la luz no volvería, según medios locales, aunque la actividad se retomó con normalidad pasados 10 minutos. La hija de Amador Mohedano triunfó, a pesar de estos problemas de sonido que para ella y los otros cantantes se quedan en una mera anécdota y es que son conscientes de que este tipo de situaciones a veces aparecen en la vida de un artista. Tras el concierto Rosario Mohedano agradeció el cariño recibido, tal y como cuentan desde Europa Press, donde dejan claro que la cantante dejó muy buen sabor de boca a todos los allí presentes. Feliz de su trayectoria musical, Rosario tiene varios proyectos y compromisos entre manos, los cuales le sirven para seguir trabajando en la profesión que tanto ama.

Orgullosa de su trabajo, suele hablar de su carrera como artista en sus redes sociales, donde también deja grandes titulares sobre su vida personal. Cabe recordar que hace solo unos días se dirigió a su prima, Rocío Carrasco, para dejar claro que no solo su relación está completamente rota, sino que todo lo que dijera ella le «resbalaba». «Empezó el docufake diciendo que se llevaba bien conmigo…Quien me conozca sabe que nunca me llevaría bien con alguien que menosprecia e insulta así a mi familia. Ella nunca lo hizo, al contrario», dijo muy enfadada. Lejos de amedrentarse y antes incluso de que la nieguen, Rosario insistió de nuevo en que ella sabía toda la verdad.

A pesar de que durante años se negaba a hablar sobre ciertos asuntos relacionados con su prima, Rosario Mohedano quiso hablar largo y tendido sobre lo que sucedió entre bambalinas antes y después de emitirse el especial de ‘Rocío, siempre’ en Televisión Española. Seis meses antes de morir grabó este programa en el que la propia Rocío Carrasco no quiso que cantara su prima, aunque finalmente accedió tras la petición de Fidel Albiac. Rocío lo ha confirmado en su último capítulo, lo que ha provocado un grandísimo cabreo en Rosario Mohedano, pues según ella, le había negado este rumor en infinidad de ocasiones. «Tengo que recordar que cuando me llegó el rumor de que ella se opuso a que yo cantara en ‘Rocío siempre’, sus palabras fueron: «Prima, si te crees esto es que no me conoces». Pues no, no te conozco. Al tiempo has reconocido que era verdad», comentó.