El abogado de los hermanos Rivera, Joaquín Moeckel, ha revelado un dato inesperado del letrado de Isabel Pantoja que ha aparecido en televisión

Este miércoles el abogado de Isabel Pantoja despejó varias incógnitas sobre su representada. Juan Fernández Ramos profundizó en la venta de ‘Mi gitana‘ en Marbella, en si la tonadillera estaba estudiando ofertas para vender ‘Cantora‘ y si iba a demandar o no a su hijo, Kiko Rivera. Eran muchas las preguntas que sobrevolaban sobre este asunto y el letrado quiso aclarar punto por punto cada una de ellas. Sin embargo, horas después ha sucedido algo inesperado. Joaquín Moeckel, quien representa a los Rivera, Francisco Rivera y Cayetano, para que recuperen los enseres de Paquirri, ha revelado que él no está tratando con Juan Fernández, sino con otra persona de la que no quiere desvelar su identidad. «Yo no tengo que hablar con este señor Juan Fernández, yo no he tomado contacto con él en la vida porque este señor no ha sido el abogado que por parte de Isabel Pantoja Martín haya contestado requerimiento, será abogado de Isabel Pantoja para otro asunto«, ha dicho para sorpresa de todos.

Vídeo: Europa Press

Aunque la presencia de Juan Fernández Ramos en la pequeña pantalla parecía indicar que, por fin, se conocía quién era el abogado de la cantante, ahora esta historia da un nuevo giro. “La señora Pantoja tiene bastantes abogados por lo que veo, ser abogado de alguien no significa ser perpetuo, ni he tomado contacto con él ni tengo por qué tomarlo», ha dicho. Declaraciones llamativas que se suman a las que podrás descubrir si ves el vídeo completo que te ofrecemos en este artículo, pero ¿por qué tanto secretismo en cuanto al nombre y apellidos de quien defiende a la artista? Según Moeckel esta misteriosa persona prefiere que no se conozcan más datos de él y centrarse en la defensa de Isabel Pantoja, nada más.