Marta Luisa de Noruega se es una mujer feliz y enamorada. Y no lo esconde. Una vez más, la hija de los Reyes Harald y Sonia, ha proclamado su amor por Durek Verrett a los cuatro vientos. Esta vez le ha dedicado unas románticas palabras con motivo de su cumpleaños: «Feliz cumpleaños, mi increíble prometido», le escribe en su perfil de Instagram. «Nuestra vida ha sido una verdadera aventura desde que nos conocimos. Sigamos juntos nuestro camino, creciendo, expandiéndonos, atreviéndonos más. Me inspiras cada día a ser la mejor versión de mí misma. Te amo con todo mi corazón y mi alma. Con ganas de muchos más viajes alrededor del sol contigo, abrazando el amor».

La princesa Marta Luisa y su novio chamán llevan ya de tres años de noviazgo. Y tan seguros están de lo que sienten el uno por el otro que han dado un paso más en su relación y se han comprometido. El pasado mes de junio anunciaron que se convertirán en marido y mujer: «Me siento muy feliz de anunciar que me he comprometido con el Chamán Durek, el único que hace que mi corazón lata, el único que me ve y reconoce mi más alto potencial, quien me hace reír y con quien puedo ser vulnerable. El amor trasciende y nos hace crecer. Y yo soy tan feliz de continuar creciendo con este precioso hombre», escribían públicamente en sus redes sociales. El anuncio venía acompañado de una foto en la que Marta Luisa lucía su anillo de compromiso: una espectacular sortija de diamantes y una esmeralda. En su post, la princesa concluía: «Gracias a todos mis amigos y familia que han permanecido firmes a nuestro lado».

Desde que se destapó que estaban juntos, la pareja ha tenido que hacer frente a numerosas críticas por los orígenes tan distintos de ambos. A pesar de sus diferencias, ellos han hecho hincapié públicamente de todo aquello que les une: «El amor no juzga de dónde vienes o quién eres como ser humano. El amor crea un puente entre personas, culturas y religiones. Y estamos felices de habernos encontrado, a través de continentes, etnias y antecedentes sociales», recuerdan.

Durek Verrett, por su parte, ha declarado su amor a Marta Luisa de Noruega en infinidad de ocasiones. El día que ambos anunciaron su compromiso, publicaba en su perfil de Instagram la misma foto de pareja (en la que ella muestra su anillo) con el siguiente mensaje: «¡Ella ha dicho SÍ! Cuando lo sabes, lo sabes. No hay nada mejor que tener claridad como hombre y que la mujer que está frente a ti sea la única. Estoy lleno de lágrimas de alegría de pasar el resto de mi vida con la mujer de corazón más puro, angelical, lista y poderosa que a mis ojos representa todos los niveles de una diosa«.