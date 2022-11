Victoria Federica dio el paso de abrir sus cuenta de Instagram al público hace unos meses. Eso no solo le ha permitido convertirse en una de las ‘influencers’ más seguidas en las redes sociales, también le ha permitido ser un rostro conocido habitual en los actos públicos más esperados de nuestro país. Pero no todo ha sido bueno en este salto a la fama, ya que muchas veces ha sido perseguida para que contestara preguntas que no le apetecía contestar. Ahora ha dado el paso de hablar, por primera vez, de parte de su familia.

Nunca ha sido de hablar abiertamente de la relación con su familia

Y es que por todos es conocida la relación que tiene con sus primos maternos, pero nunca había dado el paso de hablar sobre cuál es el verdadero vínculo que tiene con ellos. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha hablado por primera vez de cómo se lleva con ellos: «Por supuesto que sigo manteniendo contacto con mis primos maternos. Tenemos muy buena relación», ha declarado en una entrevista para InStyle.

Durante su infancia ha pasado muchos momentos con ellos y por eso guarda bonitos recuerdos. Las fechas especiales y los veranos los pasa junto a sus primos. Sin embargo, las polémicas en las que se ha visto envuelta la Casa Real española durante los últimos años hacía que tuvieran que cambiar la forma de hacer las cosas. De hecho, la Infanta Cristina se instalaba en Ginebra.

Su infancia la recuerda rodeada de sus primos en Mallorca

Sin embargo, la distancia nunca ha sido un problema para ella, que ha seguido manteniendo el contacto con sus primos. Victoria Federica recuerda sus años de infancia con ellos y así lo ha querido dejar claro: «Mi infancia la he vivido con ambas familias, así que he podido compartir mucho tiempo con todos mis primos», dice rotunda y agradecida por seguir manteniendo el contacto con ellos.

Aunque no todos sus reencuentros se hacen públicos, hace unos meses publicaban una foto que dio la vuelta al mundo. La sobrina mayor del rey Felipe VI pasaba unos días en Abu Dabi con su abuelo Juan Carlos, acompañada por su madre, su tía y su primos Urdangarin. Aprovechando las vacaciones de Semana Santa, todos viajaron hasta allí para reunirse con su abuelo. Y la foto demuestra que la relación entre ellos sigue siendo increíble a pesar de todo.

La foto del reencuentro familiar en Abu Dabi dio la vuelta al mundo