A sus 21 años, Victoria Federica de Marichalar de Borbón ha dado un importante paso en su carrera hacia el estrellato: ha concedido su primera entrevista. Lo ha hecho para enseñar a todo el mundo quién es en realidad. «Quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se difunde de mí no es la verdadera», arranca diciendo en la revista ‘Elle’. Su encuentro con esta conocida cabecera de moda se produce cinco meses después de abrir su perfil de Instagram al público. En su debut ‘oficial’ como entrevistada en un medio de comunicación, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se abre y revela aspectos de ella que nadie conoce.

««Quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se tiene de mí no es la verdadera, tengo las mismas inquietudes que cualquier chica de mi edad», dice en la que es la primera sesión fotográfica de su vida. Se define como una chica «muy estricta y disciplinada». Le gusta «hacer las cosas bien» y por eso consigue todo lo que se propone. Esta exigencia es uno de los valores que ha aprendido desde la cuna en su familia, a la que valora por encima de todo. Nada la hace más feliz que pasar «tiempo de calidad con ellos». De su clan, tiene claro quién es la persona más especial: su abuelo, el rey don Juan Carlos. Lo adora. Y no oculta que es «un referente» para ella.

«Es mi persona favorita del mundo», reconoce. Para ella, el emérito es alguien clave en su trayectoria, especialmente «a nivel personal». Tanto afecto siente por él que es todo un pater familias para ella: «Le considero mi segundo padre, pero también para mucha gente en España ha sido importante». Cuenta que muchas personas se acercan a ella para decirle cuánto admiran a su abuelo, al que echa mucho de menos.

El rey don Juan Carlos es su «mayor fuente de inspiración»

Y es que desde que hizo las maletas rumbo a Emiratos Árabes, la royal apenas ve a su abuelo: «Hace tiempo que no estamos juntos». Para mitigar la distancia, habla «mucho» con él «y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera». Incluso rompe una lanza a favor del papel que ha tenido el monarca en la historia de España: «Sólo quiero que se valore la entrega de mi abuelo por este país».

De su madre ha heredado el amor por Andalucía y «el flamenco». De su padre, el gusto por la moda y la alta costura. De su abuelo ha heredado su pasión por la «cultura y la tradición española»… y por la tauromaquia. Victoria Federica no oculta que apoya al 100% la fiesta nacional, de la que guarda imborrables recuerdos. Uno de los «más especiales» fue «una tarde en la plaza junto a mi abuelo».

«Espero que el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida sea reconocido»

En mayo de 2019, un año antes del estallido de la pandemia, la imagen de don Juan Carlos y Victoria Federica abrazándose al entrar en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid para disfrutar de una corrida de San Isidro dio la vuelta al mundo. Abuelo y nieta fueron inmortalizados mientras se fundían en un cálido y tierno abrazo que reflejaba el enorme cariño entre ellos. Casi dos años después de esa instantánea, la joven guarda en su retina ese momento como un auténtico tesoro. Es algo que «guardo con infinito cariño. Es de las cosas que más nos han unido».

Y es que «desde niña», la sobrina de Felipe VI ha admirado al rey emérito. «Siempre le he visto como un hombre dedicado y espero que todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida sea reconocido y estimado«, destaca en su primera entrevista.

Tal es la devoción que siente por don Juan Carlos que hasta se ha hecho un tatuaje en su honor: un velero que luce en su tobillo derecho. Su tattoo copia la imagen del último barco en el que el que fuera Jefe de Estado dio rienda suelta a una de sus grandes pasiones, surcar las aguas del mar. Por último, revela el importante consejo que le ha dado su abuelo y que tiene muy presente cada día: «Que sea yo misma en todo lo que hago».

